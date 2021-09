Maly Jorquiera a Yerko Puchento por decirle gordas a las «MILF»: «Lo tengo amenazado» La panelista del programa TV+ y esposa de Daniel Alcaíno respondió sin pelos en la lengua a los comentarios del ácido comediante.

El pasado lunes, las panelistas del programa «MILF» del canal TV+ se refieron los pesados comentarios de Yerko Puchento. El comediante estuvo previamente en el debut del nuevo espacio de Mega, Pecados Digitales.

El personaje de Daniel Alcaíno hizo un repaso por las integrantes del show (en donde participa su esposa) cuando presentó a Maly Jorquiera. «Oye ¿por qué te echaron de «MILF»», disparó Yerko a Jorquiera según reporta La Cuarta.

«Obvio, porque eres muy joven. Es que no calza con las otras señoras, las gordas que están ahí», aseveró el ácido ex-panelista de Vértigo.

La respuesta de las MILF

Las panelistas del programa de TV+ respondieron a los ácidos comentarios de Alcaíno. A los comentarios incluso se sumo Berta Lasala, quien es la esposa del actor del personaje. «Yerko Puchento, el fin de semana en un programa, le dijo a la Maly Jorquiera que ella ‘no calza con las otras señoras gordas que están ahí», comenzó Claudia Conserva.

Lasala no se quedó callada y de inmediato agregó, «te vas de la casa maldito, te dije que no hicieras esto, te dije que me iban a echar de las MILF por tu culpa, imbécil».

«Por hacerse el coqueto, disfrazado de gay, haciéndose el coqueto con la Maly», apuntó furiosa la esposa de Alcaíno. La MILF aseguró que el actor de Yerko no le avisó que iba a realizar la pesada broma – y de hecho, según afirma, ella lo confrontó.

«Fue un chistín», habría dicho supuestamente Alcaíno. Posteriormente Lasala aseguró que «tiene amenazado» a Yerko para que no vuelva a realizar comentarios similares.

La conversación siguió con los reclamos de Pancha Melino, a las que Berta respondió que su marido es «muy desgraciado».

«Me deja pésimo. Le dije que ‘con mi trabajo no te metas'», concluyó la panelista. Unas palabras que probablemente dejaron en las cuerdas al ácido comediante.