¡Bum, bum! Yerko regresa con nuevo show y Diana Bolocco será la primera invitada Después de varios meses de ausencia en los escenarios, Yerko regresa con un nuevo show, donde estará presente su excompañera Diana Bolocco.

Después de unos meses fuera los escenarios, Yerko Puchento regresa a las tablas con un nuevo show.

‘Yértigo, el rebrote, más peligroso que nunca’, es el título que lleva la segunda temporada de su presentación online, que durante el 2020 fue todo un éxito.

«Este 2021 vamos con todo. Haremos un resumen con lo más divertido y patético de nuestra actualidad; sin censura, sin límite, sin compromiso y sin banderas. Le toque a quien le toque«, contó Daniel Alcaíno, hombre detrás del personaje.

El jueves 15 de abril a las 22:00 horas se dará el vamos al nuevo ciclo, que tendrá como invitada a la animadora de ‘Mucho Gusto’ y excompañera de Canal 13, Diana Bolocco.

Y sobre las temáticas, estas son muchas, entre las que se destacan el rebrote de Covid-19 en Chile, las fiestas clandestinas, el caso Enjoy, Florcita Motuda, entre otros temitas.

«Las entradas ya están disponibles y la modalidad online nos permitirá llegar a todo Chile. Ha sido un año difícil, por lo que creemos que llevar humor a los hogares de todo el país, es sin duda un aporte», dijo el libretista, Jorge López.

Sobre la venta de tickets están habilitados en el sitio web yerkopuchento.cl , cuyo valor están a 4 luquitas.

Los errores de Yerko

Hace unas semanas Daniel Alcaíno se refirió a su trayectoria con Yerko, el cual cumple 20 años caracterizándolo.

Desde el inicio, Alcaíno revela a TiempoX que el personaje «nos trajo muchos problemas, porque era un humor muy frontal, a mucha gente no le gustaba el personaje, no era medias tintas y no dejaba a nadie indefinido. En un principio eso me asustaba, trataba de justificarme un poco».

Al ser consultado si han existido errores durante el rol del personaje, Daniel reconoce que «obviamente nos hemos equivocado, obviamente hay meas culpa, que uno dice ‘mm ya, vamos a ir tratar de ir corrigiendo'».