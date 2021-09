El Discípulo del Chef: Zafrada demostró su tristeza en el último capítulo A un día de la eliminación de impacto en 'El Discípulo de Chef', Víctor 'Zafrada' Díaz todavía quedó medio bajoneado con la decisión.

Sin duda que el miércoles se vivió un momento de infarto en ‘El Discípulo del Chef’, luego de que Sergi Arola diera a conocer que el próximo eliminado del equipo rojo era Víctor ‘Zafrada’ Díaz, uno de los participantes más queridos. Momento en el que ocurrió lo que nadie se imaginaba.

Resulta que Fabricio Vasconcellos de inmediato lanzó: «Yo no he comentado nada con mis compañeros pero para mí lo personal, por problemas familiares, personales… Quisiera, sin ofender al chef o mis compañeros… Yo no puedo más, quisiera ceder mi lugar a Víctor».

Luego de que Arola le aceptara la decisión, el ex bailarín de Axé le dedicó unas palabras a sus compañeros, guardando el final para Zafrada. «Eres mi favorito. Quiero que le saques el jugo más grande al programa y que esto sea una plataforma para salir adelante. Después de las cosas malas siempre vienen las cosas buenas. Te quiero ver bien con ese ánimo».

La tristeza de Zafrada

Es en este contexto que el estudiante de ingeniería en Agronomía todavía estaba bastante afectado durante el capítulo de este jueves, por lo que en un momento señaló: «Estoy triste por la partida de Fabricio, todavía no hay consuelo, no esperaba que él hiciera eso, la verdad es que todos teníamos otra imagen él».

Siguiendo por esta línea, Zafrada comentó que «le digo a la gente que no se deje guiar por eso (apariencia), porque es televisión. Lo pude conocer un poquito más acá, y puedo decir que es una excelente persona y es la raja. La verdad lo echo mucho de menos. Fabricio, hermano, te mando muchos saludos a ti y tu familia, espero que se encuentren muy bien, y a recuperarse. Le dedicó este triunfo a él, ojalá ganemos».

«Me encuentro feliz entre comillas, todavía triste por lo que pasó con Fabricio, y todo ese cuento. Pero contento» comentó el joven luego de ganar la competencia que los salvó de una nueva eliminación.