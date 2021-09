«Quiero superarme»: Fritanga está terminando el colegio a sus 28 años En una reciente entrevista, Fritanga dio a conocer que tras más de 10 años decidió terminar el colegio e incluso quiere dar la PSU.

Hace unos años que Felipe Urra, más conocido como Fritanga se convirtió en un éxito total en YouTube y redes sociales, donde encanta a sus seguidores. Tanto fue su éxito que el chiquillo incluso llegó a la televisión, donde participó del reality de Mega ‘Resistiré’.

Pero ahora está dando un paso aún más importante no solo en su carrera, sino que en su vida personal, ya que hace un tiempo decidió terminar la enseñanza media a sus 28 años; así que se matriculó en el Instituto Comercial de Copiapó, donde de manera nocturna, cursa tercero y cuarto medio.

«Fue una decisión súper importante para mí porque a los 16 años tuve que dejar de estudiar. No pude seguir porque fui papá. No le pude dedicar tiempo a estudiar, me tuve que preocupar de ganar plata para darle lo necesario a mi hija» contó Fritanga en conversación con Las Últimas Noticias.

¿Por qué Fritanga quiso volver al colegio?

Al ser consultado sobre los motivos para volver, el chiquillo aseguró que a pesar del gran éxito que tiene en redes sociales, de todas formas sentía que le faltaba algo. «Empecé a pensar: ‘Y esta gente por qué me sigue si yo no tengo estudios, soy simpático nomás’. Así que decidí que si van a seguirme lo hago por algo bacán, aportar desde lo que me gusta, pero con conocimiento. Por eso les muestro que estoy estudiando porque quiero superarme, mostrar que nunca es tarde y ver si mis seguidores también se motivan».

«He estudiado harto igual. Me junto con uno de mis amigos, a quien convencí para que entrara a estudiar también, se motivó y ahí estamos el tiempo que podemos; en la constru también a veces miro el celular para repasar» agregó Fritanga, quien cree que le irá bien en esta nueva etapa.

Aunque de todas formas aseguró que: «Se me han olvidado cosas en las pruebas, ayer tuve la prueba de historia (y lenguaje) y no me acordaba del año del Renacimiento en Europa, tampoco me acuerdo ahora que estamos hablando».

Su mayor orgullo

Junto con esto, Fritanga habló sobre sus ramos favoritos. «Las matemáticas me gustan, pero me cuestan. Ahora en las pruebas están con todo el álgebra y la raíz cuadrada; son puras fórmulas y uno se manea. Ojalá me vaya bien, sino puedo repetir la misma prueba en octubre, pero ya ahí se atrasa un poco».

Pero sin duda que para él lo más importante es lo que significa para su hija que él termine su etapa escolar. «Me mira y siento que está orgullosa de mí. Esto no es sólo por tener el cartón de cuarto medio rendido, sino porque quiero crecer y ser una persona diferente».

«Voy a inscribirme para la prueba y entrar a la universidad. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, para superarse, ese es mi norte: estudiar una carrera» comentó Fritanga, confesando que está interesado en estudiar periodismo. «Le pego y me gusta harto lo audiovisual, por eso quiero prepararme, entrar a la universidad y ser periodista».