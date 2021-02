«No es por miedo»: Leo Méndez Jr afirmó que no se vacunará contra el coronavirus Tras presentar síntomas que lo asustaron por un posible contagio de coronavirus, Leo Méndez Jr afirmó que no tiene planes de vacunarse aún.

Hace algunas semanas que en varias partes del mundo comenzó el proceso de vacunación contra el coronavirus, en los que se ha privilegiado a las personas de mayor riesgo. Por lo mismo que Leo Méndez Jr es uno de los que de momento no puede recibir la vacuna, aunque al parecer no está muy interesado en hacerlo.

Esto pese a que solo unos días atrás el chiquillo preocupó a sus seguidores al comentar que presentó síntomas de la enfermedad. Tras esto se sometió a un examen PCR el cual afortunadamente dio negativo, frente a lo que comentó a través de una historia de Instagram: «Amigdalitis no es, fue un simple resfrío fuerte que me dio por el invierno que está muy helado, yo creo».

Para muchos una situación como esta sería una gran razón para ser inoculado, pero para Leo Méndez Jr no, pues el chiquillo usó sus mismas redes sociales para confirmar que no lo hará. Junto con esto, aprovechó de dar las razones por las que decidió no vacunarse.

«Muchos me han preguntado últimamente por si es que yo me voy a vacunar contra el Covid-19. La respuesta es NO» comenzó escribiendo en una historia, además de explicar el por qué de su decisión. «No es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito».

De todas formas, Leo Méndez Jr comentó que la vacuna es necesaria para la mayoría. «¿Pienso si es necesario para la mayoría? Por supuesto. Mientras la mayoría que lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre».

Finalmente el influencer cerró su publicación comentando que: «La vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Sólo que no todos la necesitan para eso».