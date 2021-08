¡Que foeerte! Daniela Aránguiz confesó que le revisa la cuenta del banco al Mago Valdivia En 'Podemos Hablar' Daniela Aránguiz se mandó una media confesión, en la que aseguró que a veces revisa en qué gaste plata su marido.

Este fin de semana se emitió un nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’, donde sin duda que Daniela Aránguiz se robó todas las miradas con sus particulares revelaciones sobre su vida de casada y la confianza en su relación.

Resulta que en una de las preguntas que realiza Julián Elfenbein al inicio del programa, pidió que se pusieran de pie las invitadas que en algún momento le revisaron el teléfono a alguna de sus parejas, frente a lo que la influencer se puso de pie.

«Me meto al banco para ver lo que ha gastado» lanzó sin filtro Daniela ante la sorpresa de todas sus compañeras. En este momento Angélica Castro le dijo: «No te creo. Qué es eso», junto con agregar «Qué te importa en qué gasta su plata, por favor».

Tras esto, la ex chica ‘Mekano’ intentó explicarse. «No, no es por eso. Obviamente que eso no me importa», además de señalar: «Él me da sus claves para el supermercado. Entonces de repente veo y digo ah, estaba en el restorán tanto. En tal hora tomó desayuno, se tomó un café».

Tenso momento con Angélica Castro

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Daniela aseguró que: «Una mujer que no busca, es porque no le importa», a lo que Angélica rápidamente le respondió «No, nada que ver. No estoy de acuerdo».

De inmediato la esposa del Mago Valdivia lanzó: «Ella lo está diciendo para la tele, pero yo te apuesto y doy mi firma…» poniendo en duda los dichos de la animadora, quien no se quiso quedar callada.

«Un momento, un momento» comenzó con su respuesta a Daniela. «Primero, no me parece. Porque así como tú dices la verdad, y que eres honesta. Te paras y dices yo desconfío, yo reviso, yo también estoy diciendo mi verdad. Y mi verdad es yo no lo reviso y confío plenamente. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía».