«Me daba pudor»: Diana Bolocco saca aplausos con fotito al desnudo A través de su cuenta de Instagram, Diana Bolocco impactó con una postal del recuerdo en la que se luce posando en topless.

Diana Bolocco es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo registros, usualmente sobre su familia. Pero a veces también se da tiempo para subir contenido más relacionado con ella misma.

Así fue como ocurrió recientemente, luego de que la animadora de ‘Mucho Gusto’ sacará aplausos luego de compartir una postal en topless la cual nunca se había atrevido a subir hasta ahora.

«Mi #tbt de hoy. De cuando hacía calor!!!! Jajajajaja. Ya, no. Es de una sesión de fotos del 2017. Nunca la había publicado porque me daba pudor» comenzó escribiendo Diana en Instagram para acompañar la fotito.

Siguiendo por esta línea, la animadora agregó: «Pero en realidad no se me ve nada. Bueno… se me ve harto pero no mis partes privadas (como diría la Gracia). Jajajajaja! En fin, encuentro que es una foto linda y artística y delicada. No sé por qué estoy explicando tanto!!!!! Me gusta y ya. Una vez más retratada por la seca @javieyzaguirre».

Al poco tiempo de publicar la postal, Diana recibió más de 46 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, piropeándola por lo regia que se ve y que sigue igual de guapa.

«Yo quiero esa cintura»; «Eres muy delicada al igual cómo sales en esa foto»; «Excelente fotografía… Muy delicada»; «Demasiado hermosa, bueno como siempre»; «Hermosa foto y hermosa Diana!!!»; «Que linda»; «Esta hermosa la imagen» y «Regia como siempre Dianita» es parte de lo que le escribieron.

El saludo de Cristián Sánchez a Diana por su cumpleaños

Hay que recordar que hace una semana la animadora celebró sus 44 añitos, por lo que su marido Cristián Sánchez, le dedicó unas hermosas palabras a través de Instagram.

«Eres de esas personas que le hacen bien al mundo, a tu entorno, a tus amigos; eres luz permanente que brilla sin eclipsar a otros» comenzó escribiendo a Diana.

Junto con lo que agregó: «También eres aguda, inteligente, asertiva; eres simpática, divertida; empática, cariñosa, generosa y tienes un corazón que no conoce límites».

Finalmente Cristián cerró su mensaje a Diana Bolocco con un «Me gustas y te quiero por todo eso pero, principalmente, porque eres TÚ!!!!».