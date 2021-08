«Manga de mentirosos» Nataly Chilet llamó indignada a ‘Me Late’ por rumor de su salida de ‘MasterChef’ Luego que se diera a conocer el rumor que Nataly Chilet fue expulsada de 'MasterChef Celebrity' por trampa, la chiquilla se indignó.

Nuevamente el programa online ‘Que te lo digo’ dejó la embarra’ con sus papitas faranduleras. Pues resulta que Sergio Rojas dio a conocer que Nataly Chilet habría sido expulsada de ‘MasterChef Celebrity’ tras ser descubierta haciendo trampa; Ya que la pillaron recibiendo consejos de un chef nacional para sus preparaciones.

De acuerdo a lo que comentó el periodista de farándula, luego de que la producción del espacio de cocina se enterara de esta situación, decidieron eliminarla en un duelo, aunque sin contar la firme de lo ocurrido. Es por lo mismo que la chiquilla terminó regresando antes a nuestro país desde Colombia.

Es en este contexto que en ‘Me Late’ hablaron del tema, momento en el que la propia Nataly Chilet llamó enfurecida para comenzar con un descargo sin filtro sobre la situación, atacando con todo al panelista Sergio Rojas, quien se encontraba presente.

La furia de Nataly Chilet

«Manga de mentirosos que tienes al lado. Sólo decir que dejen de inventar cosas porque son unos cahuineros de mala monta. Porque realmente es impresionante la capacidad que tiene, la creatividad que tienen para hablar tonteras» comenzó señalando la chiquilla.

Junto con esto, Nataly atacó directamente a Rojas. «Querido Sergio, a ti me dirijo con mucho cariño. Ya que dijiste que era bruja, si me sigues molestando te voy a convertir en sapo. Si no te quedó claro, te digo de nuevo: Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Te sientas ahí a contar mentiras de la gente constantemente, y me tienes súper aburrida de tanta mentira».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la también periodista aseguró que «no me han respetado nada, y yo soy como a mi me tratan. Si a mi me tratan así, yo respondo de esa manera. Y solo decirte que a mi no me expulsaron y que tengo una excelente relación con mis compañeros hasta el día de hoy».

Un tenso encuentro

Tras el descargo de Nataly, esta vivió un duro momento con Sergio Rojas que no dudó en preguntarle: «¿Te descubrieron en un baño hablando con un chef chileno que te entregaba tips?».

«A mí nadie me ha expulsado de MasterChef. También dijiste que yo tenía una muy mala relación con todos mis compañeros, y yo los amo, los adoro, los respecto, los admiro y los voy a querer siempre porque son unas excelentes personas» respondió.

En ese momento Sergio volvió a la carga: «Pero no me contestaste…». A lo que Nataly contestó que «Solamente quería aclarar que todo lo que usted está diciendo, es absolutamente y totalmente falso, como de costumbre. Colegas, hagan la pega. Un besito grande, los quiero mucho».

Fue ahí que la influencer no dio tiempo para hacer una réplica, ya que de inmediato cortó la llamada, por lo que Rojas cerró con unas palabras sobre su actitud. «Es una ordinariez. Yo lo encuentro lamentable, lo considero una ordinariez. Me parece vulgar».