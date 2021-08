La tierna reacción de retoña de Cangri tras ver foto de su papá Pese a que Cangri falleció unos meses antes del nacimiento de la pequeña Josefa, esta de todas formas ya lo reconoce y sabe como es.

El 24 de febrero pasado se cumplieron dos años desde la muerte de Sebastián Leiva, más conocido como ‘Cangri’, quien fue encontrado junto a otro hombre en pleno desierto en la frontera de Chile con Bolivia, luego de estar desaparecido por varios días.

La inesperada partida generó conmoción en todo el país, especialmente luego de conocerse que su pareja Araceli Díaz estaba pronta a dar a luz a su primera hija en común. Es más, el ex participante de ‘Perla’ debía volver pronto a la capital para participar en el baby shower de la pequeña.

Y ahora Josefa que ya está cada día más grande, sorprendió con un adorable video en el que aparece junto a su mamá y en el que se le ve reconociendo a Cangri, pese a no haber tenido la oportunidad de conocerlo.

En el registro se puede ver a la pequeña ya de pie, mientras le muestran el carnet de Cangri además de otra foto, frente a lo que le preguntan: «¿Quién es él?».

Tras esto, la chicoca toma el carnet y mientras mira a la cámara sonriendo responde: «Mi papá». Posteriormente Josefa se ríe y vuelve a repetir varias veces «esté es mi papá, este es mi papá».

Pero el momento más emotivo llega luego de que le muestren otra fotito de Cangri, a la que la niña reacciona con un «Quiero verlo» mientras la toma en sus manitos.

El recuerdo de Cangri

Como te mencionamos anteriormente, hace unos meses se cumplieron dos años desde la partida de Sebastián, por lo que Araceli le dedicó un emotivo mensaje para recordarlo.

«No es fácil la vida sin ti, no es fácil seguir amándote tanto y que ya no estés. Han sido dos años muy distintos, todo ha cambiado en mi, ya no soy más la de antes, si volvieses quizás ni me reconocerías» escribió la joven sobre Cangri.

Junto con lo que agregó: «Me ha costado, ha sido difícil, a veces me agoto de llevar tanto peso en mi corazón, pero luego respiro y sigo. Haces mucha falta aquí, los días tristes se arreglarían con tus risotadas y tus locuras, y las penas se pasarían rápido con un abrazo de esos eternos».