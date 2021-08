El desgarrador mensaje de Ingrid Aceitón: «Mi corazón esta muerto sin ti» A través de Instagram, Ingrid Aceitón le dedicó unas emotivas palabras a su hija, a casi siete meses de que perdiera su avanzado embarazo,

Fue en enero de este año que Ingrid Aceitón impactó a todos sus seguidores luego de publicar en sus redes sociales una lamentable noticia. Pues con siete meses de embarazo perdió a su hija Alice, la cual había estado esperando con muchas ansías junto a su pareja.

«Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida (…) Solo pido que no se especule nada, por favor. No sabemos absolutamente nada. Gracias» es parte de lo que escribió en ese momento la comunicadora.

Y desde ese momento que Ingrid ha estado compartiendo varios mensajes dedicados a la memoria de su pequeña, además de hablar sobre como ha lidiado con el duelo y hacer más visible lo que es la pérdida del embarazo para una pareja, pero en especial para la mujer.

El mensaje de Ingrid a su hija

Es en este contexto que recientemente la ex participante a Miss Chile visitó a Alice, por lo que a través de su cuenta de Instagram le dedicó unas hermosas palabras.

«Por ti sonrío en esta foto» comenzó escribiendo Ingrid, junto con agregar que «Desde tu partida, mi vida cambio para siempre. Y esta maldita pandemia ni si quiera me permite visitarte como corresponde. Mi corazón esta muerto sin ti mi vida… modo automático es como sigo aquí».

Siguiendo por esta línea afirmó que «me haces mucha falta hija, con tu llegada todo sería diferente. Ser fuerte, tener ánimo, ganas de vivir y ser feliz. Sin importarme absolutamente nada ni nadie».

«Nunca aceptaré no tenerte. Podrían haberme pasado mil cosas más pero jamás entenderé el porqué contigo. Te amo mi vida. Por siempre lo haré mi Alice» cerró sus emotivas palabras Ingrid Aceitón.

Luego de compartir esta publicación, de inmediato recibió más de 72 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le dieron todo el ánimo para seguir adelante en estos complicados tiempos.