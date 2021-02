Pareja de Cangri compartió emotivo mensaje a dos años de su muerte Este miércoles se cumplen dos años de la partida de Sebastián Leiva, más conocido como Cangri y su pareja publicó unas sentidas palabras.

La jornada de este próximo miércoles 24 de febrero se cumplen dos años del lamentable fallecimiento de Sebastián Leiva, más conocido como Cangri, situación que tuvo a nuestro país atento por varias semanas.

Esto debido a las extrañas circunstancias en las que se produjo su muerte, pues el ex chico reality estuvo desaparecido por varios días, luego de que viajara al norte de nuestro país para vender una camioneta. Finalmente el joven fue encontrado en medio del desierto boliviano, cerca de la frontera.

Aunque todavía no se tiene claro que fue lo que ocurrió realmente con Cangri, se barajaron una serie de hipótesis: Desde una presunta relación con venta de drogas, hasta un robo en la frontera. Pese a que en el país vecino detuvieron a algunos sospechosos, aún no se conoce las razones por las que apareció en el desierto.

Pero sin duda lo que más entristeció no solo a los fanáticos del participante de ‘Perla, tan real como tu’ sino que al público en general, fue que en el momento de su fallecimiento, su polola, Araceli Díaz, se encontraba embarazada de la hija de la pareja.

Es en este contexto que faltando pocos días para conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Cangri, la joven quiso compartir un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, recordando sobre su tiempo juntos.

El mensaje para Cangri

«Dos años sin poder mirarte, sin poder tenerte cerca, sin escuchar tu voz, sin sentir tu risa, tus besos, tus abrazos, y aún así te amo igual y más que antes» comenzó escribiendo Araceli en una historia de la red social.

Siguiendo por esta línea, la polola de Cangri agregó: «No es fácil la vida sin ti, no es fácil seguir amándote tanto y que ya no estés. Han sido dos años muy distintos, todo ha cambiado en mi, ya no soy más la de antes, si volvieses quizás ni me reconocerías».

«Me ha costado, ha sido difícil, a veces me agoto de llevar tanto peso en mi corazón, pero luego respiro y sigo. Haces mucha falta aquí, los días tristes se arreglarían con tus risotadas y tus locuras, y las penas se pasarían rápido con un abrazo de esos eternos» señaló.

Para cerrar, la polola de Cangri escribió: «Te amo mi vida, espero que la vida nos vuelva a juntar».