Chiquillos del Circo Hit pidieron explicaciones a Chiqui por no salir en ‘Pero con Respeto’ En el Circo Hit los chiquillos se enojaron porque a Chiqui Aguayo ni se le ocurrió mencionar a la Radio Corazón en una entrevista la TV.

Hace unos días les contamos que nuestra Chiqui Aguayo fue la gran invitada del tercer capítulo de ‘Pero con Respeto’, el late de Julio César Rodríguez. Por lo que obviamente que nos aseguró que había hablado de todo, incluso de su llegada a la Radio Corazón y sobre todo al ‘Circo Hit’, así que hizo un especial llamado a verla.

Obviamente que Julio Stark y Peluca le hicieron caso y se quedaron despiertos hasta bien tarde para verla en el programa. Pero que pasó… nada, ni una palabra sobre la Número Uno de Chile, así que al día siguiente ya estaban pidiendo explicaciones del completo abandono.

Los chiquillos estaban indignados, ya que se habían quedado hasta la una de la mañana viendo la tele para que no saliera ni una palabra del Circo Hit. Mientras que por su parte Chiqui juró que de verdad conversó sobre su peguita en la radio con JC, pero que no tenía idea que había pasado porque no lo había visto.

Es en ese momento que salieron con la idea de llamar al mismísimo Julio César Rodríguez para que le explicara a ellos y al público de la Más Querida de Chile, el por qué no habían sido nombrados en el nuevo late de CHV.

La conversa con Julio César

En un principio, el animador empezó a agarrarla pa’l leseo y asegurar que no había dicho nada sobre la radio, es más que no tenía idea de que estaba con esta pega. Pero ya al final contó la firme y dijo que habían tenido que cortar esa parte porque habían conversado por dos horas y el programa tenía que durar 50 minutos.

Y eso no es todo, sino que JC les dijo que las mejores partes del programa las habían cortado, hasta sobre unas platas que no habían pagado (peluca po).

Al final la cosa se aclaró, ya que Chiqui efectivamente había hablado de todos los chiquillos del Circo Hit, pero que como siempre pasa que nuestra locutora va a la tele, terminan cortando las partes en las que aparecemos.