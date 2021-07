«Se me cayó el pelo»: Paz Bascuñán muestra las consecuencias que dejó su papel en ‘Demente’ A través de sus redes sociales, Paz Bascuñán compartió una honesta reflexión sobre su paso por la cruda teleserie nocturna de Mega.

Sin duda que muchos actores lo dan todo al momento de interpretar algún personaje, llegando incluso a cambiar radicalmente su apariencia física. Pero a veces ciertos papeles tienen consecuencias en los psicológico por lo potentes que son y así fue como lo demostró Paz Bascuñán en una reciente publicación.

Resulta que la actriz actualmente está en pantalla como Teresa Betancourt en la teleserie ‘Demente’, así que en su cuenta de Instagram, compartió una postal donde luce unos grandes moretones en su brazo luego de grabar la ficción, acompañado de un mensaje donde habla de cómo la afecta personalmente su rol.

«Foto después de grabar como Teresa Betancourt en Demente» comenzó escribiendo Bascuñán, junto con lo que agregó: «Me topo con esta imagen y alucino con la naturaleza de nuestro oficio».

Siguiendo por esta línea señaló que: «Por más que tu cabeza sepa que es ficción, tu cuerpo lo vive como real. Tan real que te quedan moretones de verdad y tu corazón se acelera realmente y te salen lágrimas reales y se te aprieta el pecho y te duelen las escenas porque interpretar el rol de una mujer que pierde un hijo es doloroso y también es real».

«En Demente abrí una pequeña puerta por la que me asomé a mirar que le puede pasar al cuerpo y al corazón de esa mamá» afirmó Paz Bascuñán sobre su papel.

«Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos» cerró su mensaje en Instagram la actriz de 46 años.

Las reacciones que dejó el mensaje de Paz Bascuñán

Al poco tiempo de subir la publicación, Paz Bascuñán recibió más de 24 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes la aplaudieron por lo comprometida que ha sido con su papel en la dura teleserie de Mega.

«Que maravilloso nivel de empatía»; «Es que eres una genial!!!»; «Te admiro muchísimo y amo cada personajes que haces»; «Un dificil papel para representar pero se nota que lo haces de corazón»; «Me encantó tu actuación, la vi muy real» y «Debo reconocer que me ha impresionado en este papel» le escribieron.