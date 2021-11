Los memes que dejó el comentado final de ‘Demente’

Después de mucho esperar, la noche del martes fue el gran capítulo final de ‘Demente’, teleserie nocturna de Mega, la cual tenía más que expectantes a sus seguidores para conocer el destino de Dante (Andrés Velasco) y Mateo (Rafael García-Huidobro).

Por lo mismo que en el capítulo 140 de la ficción, vimos que Dante nuevamente fue interrogado, esta vez por el subcomisario Leiva (Francisco Pérez-Bannen); con el fin de descubrir de alguna forma que le dijera dónde estaba Mateo. Y finalmente lo logró, ya que le preguntó por su infancia y fue ahí que Dante se explayó y dijo que cuando era pequeño iba a Las Cruces con su papá.

Tras esto vimos que la policía llegó a dicha casa donde estaba Adriana (Francisca Imboden), quien tenía a Mateo. Luego Leiva le contó todo a Teresa (Paz Bascuñán), quien quedó más que feliz de saber esta noticia tras el funeral de Joaquín (Benjamín Vicuña).

Y eso no es todo, ya que también vimos que Dante se suicidó en la cárcel y le dejó una carta a Miranda (Victoria de Gregorio), donde le dice que sea feliz y que es lo «único bueno que dejó en este mundo».

Con el paso del tiempo se pudo que Flavia (Patricia Rivadeneira) y Javiera (Ingrid Cruz), finalmente se casaron y pueden vivir libremente su amor.

Pero al parecer no todos los seguidores quedaron tan felices con el final de ‘Demente’, ya que a pesar de que se resolvieron todas las incertidumbres, muchos afirmaron que fue un desenlace demasiado predecible y feliz, señalando que el penúltimo capítulo fue mucho mejor.

