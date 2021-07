Las reacciones de los famosos tras la salida de José Miguel Viñuela de Mega Esta mañana José Miguel Viñuela informó que dejaba Mega tras 19 años como rostro, lo que obviamente generó una serie de reacciones.

Esta mañana te contamos que José Miguel Viñuela compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde le dio a conocer a sus seguidores que tras 19 años como rostro de Mega, dejaba el canal que lo lanzó a la fama.

«En Mega me formé como animador, estudié Periodismo en las noches mientras hacía Mekano, Marcamos una era en la juventud, me casé y me separé (…) Me volví a casar y fui testigo de lo más lindo que le puede pasar a una persona: El Nacimiento de mis hijos, así como también el dolor de la perdida de un ser querido…» es parte de lo que señaló el animador.

Obviamente que Viñuela tampoco podía evitar mencionar el caso ‘Tijeras’, por el cual incluso salió del ‘Mucho Gusto’. «Tuve muchos aciertos pero también un gran error del cual me arrepentí, enfrenté y pedí disculpas.. Pero lo más importante: Aprendí…. A veces tenemos q caer para aprender».

Hasta el momento no se conoce si el comunicador tiene otro proyecto en televisión, o si seguirá enfocado en el programa de Instagram con su asesora del hogar Nené, donde conversan y preparan distintos tipos de platos.

Las reacciones de los famosos a la salida de Viñuela

Sin duda que esta noticia no dejó ajenos a varias figuras del espectáculo nacional, quienes son cercanos a José Miguel Viñuela y que no dudaron en dejarle mensajes de apoyo en la publicación que subió en su cuenta de Instagram. Así que aquí te dejamos algunas de las reacciones.