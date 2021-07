Terrible: Aseguran que pareja de ‘El Gitano’ habría estado embarazada en el accidente De acuerdo a lo revelado por un medio, la pareja de Claudio Valdés 'El Gitano', habría estado embarazada en el accidente donde falleció.

No cabe duda que este fin de semana el país quedó conmocionado con la repentina muerte de Claudio Valdés, más conocido como ‘El Gitano’, joven cantante de 29 años que protagonizó un accidente de tránsito, donde fallecieron otras dos personas, entre las que se encontraba su polola.

Esta trágica situación de inmediato impactó al público, quienes no dudaron en dar a conocer su pesar por la pérdida del joven talento. Por lo mismo que este martes, durante su funeral en Los Ángeles, cientos de pesaron llegaron a despedirlo y homenajearlo.

Fue en este contexto que el periodista de ‘Contigo en la mañana’ Francisco Sanfurgo, dio a conocer una información relacionada con Alelí Melimán, polola de El Gitano y que vuelve aún más trágico este lamentable accidente donde ambos perdieron la vida.

El embarazo de la polola de ‘El Gitano’

«El dato que voy a entregar ahora probablemente no lo conocía nadie, o al menos no lo he escuchado en otro lado» señaló el profesional, quien agregó que la joven de 18 años se encontraba embarazada al momento del accidente.

Junto con esto afirmó que la pareja de ‘El Gitano’ tenía cerca de un mes y medio de gestación. Motivo por el cual «es una noticia que no le alcanzaron a contar a buena parte de sus cercanos».

Es más, el periodista de CHV señaló que el amigo del joven artista era de las pocas personas que conocía de esta noticia. «Pedimos autorización para contar esto y nos dijeron que no había problema, que lo podíamos contar».

Por otro lado Sanfurgo relató que justo la noche antes del trágico accidente, ‘El Gitano’ se encontraba grabando y preparando el tema ‘La Carta’, el cual iba dedicado a su pareja. Fue justamente durante esta reunión que varios amigos de la pareja se enteraron de la hermosa noticia.