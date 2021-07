«Me puse a llorar»: Ex asesora de Cathy Barriga denuncia que la golpeó dos veces Una ex asistente de Cathy Barriga salió a denunciar que la otrora edil de Maipú la agredió en dos oportunidades mientras trabajaba con ella.

Más que polémica ha sido la salida de Cathy Barriga de la alcaldía de Maipú, ya que cada vez se siguen sumando más denuncias y acusaciones en contra de la ex edil. Es en este contexto que ahora una antigua asistente aseguró que la golpeó en dos ocasiones.

En entrevista con El Desconcierto, Andrea Monsalve señaló que nunca se atrevió a denunciarlo, pero que ahora ya se siente con la confianza de hablar de la mala relación que tuvo con la esposa de Joaquín Lavín Jr, aumentando los rumores del abuso laboral que existía en la municipalidad.

Para comenzar, la periodista de profesión, relató que conoció a Cathy Barriga mientras trabajaba en Canal 13. A los años se reencontraron en Mega, allí Barriga le ofreció un puesto en su equipo. Originalmente se unió como encargada de comunicaciones, pero finalmente se unió como su asistente entre diciembre del 2016 y abril del 2017.

Detalles de las agresiones de Cathy Barriga

Según lo que comentó al medio antes nombrado, Monsalve se refirió a la primera agresión que vivió, la cual ocurrió en su oficina, mientras la ex alcaldesa tenía una discusión con su marido. «Entre ellos se pusieron a discutir, imagínate lo incómodo» comenzó señalando.

Tras esto le hizo notar a su hijo. «Le digo Cathy, mira tu hijo llorando, tu marido enojado, te tienes que controlar. No tienes que ser así, no toda la gente envidia tus zapatos y te mira mal, y no tienes por qué despedir a las personas. Ahí me pegó una cachetada y dijo ‘ya, vámonos’».

«Me puse a llorar. Tenía pena porque hacía todo para que estuviera todo bien. Hicimos la campaña de la cartera [entregaba este accesorio con artículos para mujeres afectadas por los incendios forestales durante el verano de 2017], el agua para el súper- tanker y mamografías gratis» agregó, junto con asegurar que Barriga le hizo un regalo a modo de disculpas.

Por otro lado, Monsalve señala que el segundo episodio se dio cuando le hizo ver a Cathy Barriga los malos tratos por parte de unas asistentes sociales, las cuales habían sido contratadas por la propia alcaldesa.

«Les pedía todos los días un informe a ellas [asistentes sociales], que eran amigas de [Barriga] porque las había llevado, porque no trataban bien a las personas y lo hablé con ella -explica-. Le hablaba de buena forma y ella reaccionaba así. Le discutía las razones por las que despedía a gente, porque me miraron mal los zapatos, porque me contaron que había hablado mal de mí pelo, y quién le iba a contar».

Finalmente en el medio se señala que la mujer fue trasladada en abril del 2017 a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana (Dipresec) por su mala relación con la alcaldesa. Al poco tiempo comenzó con una licencia psicológica y su contrato terminó en 2020.