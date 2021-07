Cathy Barriga tras polémica salida de la alcaldía: «Jamás me han reconocido la labor que tuve» Recientemente Cathy Barriga salió a responder a la serie de acusaciones que se han hecho tras su salida de la alcaldía de Maipú.

Fue este lunes que Cathy Barriga dejó de ser la alcaldesa de Maipú, salida que se vio en medio de la polémica, ya que la ex edil ni siquiera asistió a la ceremonia de cambio de mando y no ha tenido la mejor de la relación con el nuevo alcalde de la comuna.

Es más, fue el mismo Tomás Vodanovic quien a las pocas horas de asumir el cargo, salió a denunciar que cuando llegó a su nueva oficina no se encontró ni con teléfonos ni computadores, sino que solo con el escritorio y la silla.

A raíz de esta situación, Cathy Barriga se comunicó este miércoles con el matinal ‘Bienvenidos’, donde aprovechó de defenderse de todas las acusaciones en su contra.

«Hay muchos periodistas, de todos los medios…, que siento que aquí hay una acción despiadada. Yo soy una persona común y corriente hoy día, no soy una autoridad y aun así, se siguen prestando para las calumnias y las injurias» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Barriga agregó que «Yo venía de la televisión. Ustedes saben: más de 20 años y fui cuestionada, cuando entré a la política hace diez años, como consejera y luego como alcaldesa, por venir de la televisión».

La defensa de Cathy Barriga

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que la ex alcaldesa se fue contra los políticos que van a los matinales. «Durante estos cinco años, no pisé nunca un set de televisión, me dediqué a trabajar y a hacer lo que un alcalde tiene que hacer. Creo que hoy día lo que podemos ver es la farándula de la política en donde los verdaderos hambrientos de luces son los políticos».

«Yo no llegué siendo desconocida a un municipio, llegué con la credibilidad, la confianza y el cariño» afirmó Cathy Barriga en el matinal de Canal 13.

Junto con esto afirmó que: «Yo recibí un municipio corrupto y con malas prácticas, con un alcalde que está en un juicio que aún no termina… nunca jamás vi un reportaje en televisión ni un matinal cubriendo esa noticia».

Para finalizar Barriga señaló que «a mí jamás me han reconocido la labor que tuve» y refiriéndose a las críticas que ha recibido afirmó: «La alcaldía, y así como todos los departamentos municipales, quedó 100% operativa, tanto en su personal humano y en sus instalaciones».