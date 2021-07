Convención Constitucional de nuevo se suspende: Oficinas no tienen ni computadores Pese a que se esperaba que hoy se retomara la Convención Constitucional, la directiva acuso que no están las condiciones necesarias.

Sin duda que la Convención Constitucional ha tenido un complejo comienzo, pues este lunes se supone que sería la primera sesión de trabajo, la cual finalmente se vio suspendida. Pese a que este martes debía realizarse a las 10:00 horas, su presidenta Elisa Loncón, nuevamente confirmó que no están las condiciones.

«Hoy día nos correspondía hacer una sesión que ayer no pudimos hacer nuestra segunda sesión porque no hay condiciones técnicas ni sanitarias. Acabamos de ir a revisar nuestras oficinas, no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con nuestra gente, con los convencionales, y esa es la situación por la cual hoy día no podremos sesionar» señaló Loncón según lo consignado por radio ADN.

Mientras que el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, afirmó que ni siquiera tienen computadores en sus oficinas para trabajar como corresponde a pesar de la suspensión de ayer.

«Este es un problema político, hay una forma de organización popular que está contando con la obstrucción del Poder Ejecutivo y eso no lo vamos a permitir (…) Si las condiciones no están no vamos a sesionar en este edificio y eso es responsabilidad del gobierno» agregó el constituyente.

Les ofrecieron otros recintos para sesionar

Por otro lado, ambas autoridades señalaron que mantendrán una reunión con Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, con el fin de evaluar comenzar con las sesiones de la Convención Constitucional en el recinto estudiantil u otras universidades que ofrecieron sus oficinas.

Junto con esto, se juntarán con la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, para revisar una propuesta de protocolo sanitario que se pueda aplicar para el funcionamiento seguro de los convencionales.

En tanto, se citó de igual forma a los 155 convencionales constituyentes a la sede del ex Congreso desde las 10:00 horas, para realizar una serie de trámites administrativos como su enrolamiento y otros que no se han podido realizar.