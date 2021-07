«Chao con la tele»: Paty Maldonado filtró audio de José Miguel Viñuela Luego de conocerse la salida de José Miguel Viñuela de Mega, en 'Las Indomables' hablaron del tema y mostraron un audio del animador.

Este miércoles José Miguel Viñuela sorprendió a sus seguidores en Instagram, luego de que diera a conocer en un extenso mensaje que tras 19 años en Mega, dejaba la estación tras la compleja polémica por el corte de pelo a un camarógrafo en pleno ‘Mucho Gusto’.

La salida del animador no dejó indiferente a nadie, por lo que a través de un comunicado, desde Mega señalaron que decidieron no renovar el contrato del animador ya que para los próximos meses no se tenía ningún proyecto que lo considerara, pero de todas formas agradecían todos lo años que estuvo en el canal.

A raíz de esto es que en ‘Las Indomables’ se refirieron a la salida de Viñuela, momento en el que Paty Maldonado filtró por equivocación un audio de una conversación que tuvo con el periodista en el que habla sobre la decisión y sus próximos proyectos.

Los dichos de Viñuela

Resulta que al parecer la también cantante no se dio cuenta que estaba al aire, por lo que pasó a escuchar el audio que le envió el ex animador de ‘Mucho Gusto’, el cual de paso compartió con todos los usuarios que se habían conectado para estar en la nueva transmisión en vivo.

«Viejita linda, vamos a hacer lo siguiente. Primero, te amo hueona, te amo más que a nadie. Yo puedo ir el viernes a tu casa» se le escuchó decir a José Miguel Viñuela.

Dado que Paty Maldonado no se fijó que seguía al aire, fue su compañera de programa, Catalina Pulido, quien le avisó que estaba mostrando la conversación. «Paty, estás poniendo al José al aire» lanzó la actriz.

«Te quiero, te echo de menos. Veamos hueás a futuro, feliz» se seguía escuchando en el audio que le envió Viñuela. «Ahora quiero tranquilizarme un poco, chao con la tele un buen rato» continuó el animador mientras Maldonado intentaba cortar la conversación.