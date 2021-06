¡Ternura total! Yamna Lobos mostró los primeros pasos de su retoña: «Se lanzó» A través de su cuenta de Instagram, Yamna Lobos mostró cómo fueron los primeros pasitos de su hija con un adorable mensaje.

Hace casi ya un año que Yamna Lobos se convirtió por primera vez en mamita, luego de recibir junto a su esposo a su retoña Agustina. Y desde ese momento que la chiquilla ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros sobre la pequeña.

Es en este contexto que quedando solo unos días para celebrar el primer cumpleaños de su hija, la ex bailarina de ‘Rojo’ compartió un tierno registro en sus redes sociales, dejando en evidencia que la pequeña ya está dando sus primeros pasitos.

Pues a través de sus historias en Instagram, Yamna Lobos publicó una adorable fotito en la que se puede ver a Agustina de pie, justo luego de que comenzara a caminar ella solita.

«Se lanzó mi chanchita. Qué emoción aunque ande toda estresada. Me da susto dejarla pero es parte del proceso» escribió la chiquilla demostrando toda su emoción por los grandes avances que ha tenido su retoña en estos últimos meses.

Detalles del matri de Yamna

A pesar de que la pequeña Agustina se ha convertido en parte importante de las redes sociales de Yamna, la chiquilla aún le da interés a otros temas de su vida. Así fue como ocurrió en diciembre del año pasado, luego de que anunciara que había pisado el palito con un pareja.

Pero el matri no fue tan fácil como algunos pudieron pensar, ya que la chiquilla confesó hace un tiempo que debieron aplazarlo en varias oportunidades a raíz de la pandemia y dado que justo estaba embarazada no se lo tomó de la mejor manera.

«Yo me quería morir, le echaba la culpa, ‘¡no, es que tú no te quieres casar!’, porque él me decía ‘bueno, no tenemos nada qué hacer, suspendámoslo, avisemos a los invitados y vemos una nueva fecha’. Y yo le decía ‘¿cómo me lo dices así? ¡Es que no te quieres casar!’, y le echaba la culpa a él» afirmó Yamna.