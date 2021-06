Rocío Toscano celebró los 4 meses de sus retoños con adorables fotitos En su cuenta de Instagram, Rocío Toscano compartió una tiernas postales en las que muestra lo mucho que han crecido sus mellizos.

El pasado 14 de febrero, justito para el Día de los Enamorados, Rocío Toscano se convirtió en mamá por primera vez, luego de la llegada de sus retoños Alma y Luca.

Desde ese día que la actriz ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros de los pequeños mostrando lo mucho que han crecido en estos primeros cuatro meses de vida.

Así que para celebrar esta nueva meta de los mellizos, Rocío compartió en su cuenta de Instagram unas adorables fotitos, las que acompañó con un bello mensaje dedicado a sus hijos.

«Mañana son 4 meses juntos, los mejores 4 meses de todos mis años, los más desafiantes y agotadores. Podría escribir tantas cosas, pero estas imágenes hablan por sí solas» comenzó escribiendo la intérprete nacional.

Junto con lo que Rocío agregó: «Los amo mis mellizos, mucho demasiado infinito tanto tanto que no cabe en mi ser y exploto en lágrimas de agradecimiento, felicidad y amor. Primera vez en mi vida que estoy realmente enamorada. Lo estoy dando todo y daré más, por ustedes y por mí».

Obviamente que al poco tiempo de subir las postales, la chiquilla recibió más de 94 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, quienes quedaron encantados con las postales.

«Me encanta porque son los tres iguales»; «Mamacita eres máxima y tus cachorr@s hermosos»; «Ay noooo tienen tus ojos»; «Mismos ojitos los 3»; «Son preciosos eres genial» y «Me muero lo bellooos que son» es parte de lo que le escribieron a Rocío.

Rocío como mamá soltera

Hay que recordar que actualmente la chiquilla se encuentra viviendo junto a sus papás y los mellizos en Estados Unidos, esto luego de que confirmara que terminó la relación con el padre de los pequeños, quien se vino de vuelta a Chile hace un tiempo.

«Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago» señaló Rocío en su momento.