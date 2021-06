Fernando Godoy quiso celebrar gol de Chile y terminó operado del hombro Para celebrar un gol de Chile en las Clasificatorias, Fernando Godoy quiso hacer una pirueta que lo dejó con el hombro lesionado.

El 3 de junio recién pasado se jugó el partido de Chile vs Argentina por las Clasificatorias al Mundial de Qatar. Fue aquí que luego de que Alexis Sánchez marcara el gol del empate para nuestro país, Fernando Godoy quiso celebrar de forma muy peculiar, lo que no terminó muy bien.

Resulta que el actor de Mega agarró un scooter eléctrico para hacer una pirueta, así que lo subió a máxima velocidad, situación que lo hizo volar y aterrizar en todo su hombro, lo que lo dejó con una disyunción acromioclavicular.

Ya pasado un tiempo de este particular accidente, Fernando conversó con Las Últimas Noticias sobre cómo ocurrió. Frente a lo que señaló que al caer su «hombro estaba como bailando, fuera de su lugar de siempre y mi brazo estaba colgando. Ahí se terminó mi partido y empecé a sentir puro dolor».

Siguiendo por esta línea, el actor de ‘Mi Barrio’ comentó que esa misma noche partió a urgencias, donde le señalaron que que tenía una disyunción acromioclavicular, «que en palabras simples es cuando ceden los ligamentos de esa zona».

La operación de Fernando Godoy

Tras esto, Fernando Godoy comentó que debía ser operado para solucionar el problema, pero que esa noche no se pudo hacer la cirugía, ya que el recinto no contaba con un pabellón habilitado en ese momento.

«Tuve que devolverme a la casa con todo el dolor. Me dieron analgésicos pero igual pasé la peor noche de mi vida. Era un dolor constante, como si tuviera un clavo enterrado. Y me dolía de todas formas: sentado, acostado, parado. Era un ardor muy fuerte (…) A las 6 de la mañana de ese viernes ya estaba gritando, no aguantaba más y me fui a la Clínica Las Condes».

Pero la cosa no se puso mejor para Fernando, ya que pese a lo temprano que llegó a la clínica, debió esperar hasta las siete de la tarde para que finalmente lo operaran.

«No me fracturé nada, fueron los ligamentos, no se salvó ninguno. Entiendo que además me pusieron dos placas de titanio, una arriba del hombro y otra por abajo, y me pusieron extensores que cumplen el rol de los ligamentos que me corté. En el fondo tengo brazo falso».

Finalmente Fernando comentó que tras la cirugía se le viene un largo proceso de recuperación. «Tengo que andar con cabestrillo por cinco semanas. Estar inmovilizado. Después de eso hay que estar un mes o dos meses en tratamiento kinesiológico. Y tras eso recién ahí podría volver a empezar a usar el brazo tal como lo hacía antes».