Pamela Díaz llega a TVN con su propio programa de viajes De acuerdo a las últimas informaciones, Pamela Díaz ya tendría listo su nuevo programa en TVN, el cual no sería el matinal.

Tras su salida de Chilevisión en diciembre pasado, Pamela Díaz se unió al programa de farándula ‘Me Late Prime’, en el que hablan de todas las primicias del espectáculo. Pero ahora se confirmó que tendrá un nuevo programa en otro canal.

En un primer momento, desde el portal Fotech, afirmaron que la Fiera es el nuevo rostro de TVN, pero no como miembro del matinal ‘Buenos días a todos’ como se había especulado hace un largo tiempo, sino que con su propio programa.

Finalmente desde el propio canal confirmaron que Pamela se une a la señal pública y que tendrá un nuevo espacio en el que recorrerá el país para mostrar las bellezas más desconocidas, además de mantener conversaciones con sus invitados.

«Este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace mucho tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nuevo canal» señaló en un comunicado publicado por la señal.

Siguiendo por esta línea Pamela agregó: «Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace mucho tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este programa lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré. Chile tiene lugares muy bellos para conocer y a mí me encanta viajar y conocer gente, y acá voy a estar en contacto directo con la people, mi people».

La llegada de Pamela a TVN

Frente a su arribo a TVN, la Fiera aseguró que está más que feliz de unirse, ya que además por primera estará a cargo en solitario de un programa. «Me tiene muy feliz. Es un tremendo orgullo que TVN haya confiado en mí ¡Tendré mi propio programa y en mi nuevo canal!».

Pero al parecer Pamela no será solo rostro de TVN, ya que según algunos reportes, de todas formas seguiría como panelista del espacio de farándula de TV+.