¡Otra más! Funan a Adriana Barrientos por no cumplir con canje Desde un centro de estética compartieron una funa contra Adriana Barrientos, esto luego de que no cumpliera lo acordado en un canje.

Hace unos días te contamos que una pyme funó a Lisandra Silva luego de que se demorara en pagar un chaleco que había comprado para celebrar el primer año de su hijo. Pero la cubana no es la única en ser expuesta públicamente, ya que ahora se suma Adriana Barrientos.

Resulta que recientemente una enfermera que hace distintos procedimientos estéticos recurrió a sus redes sociales para acusar que la ex candidata a constituyente no cumplió con su parte del trato luego de que le hiciera un tratamiento por canje.

«Decidí hacer esta situación “pública” porque me parece una sinvergüenzura lo que hace la Sra Adriana Barrientos» comenzaron escribiendo en la cuenta Enfermera Estética.

La funa en contra de Adriana Barrientos

«A principio de marzo contacté a la sra Adriana Barrientos para hacer un canje por publicidad. En principio me dijo que no podía ya que tenía una reunión y otra cita, pero finalmente se concreto al día siguiente. Fui a su casa ubicada en el sector oriente, como muchos ya saben yo atiendo en la comuna de San Miguel (mencionar que ella fue candidata a constituyente por el distrito 13) mencionó que le quedaba muy lejos 😐».

Siguiendo por esta línea la enfermera agregó. «Así que decidí ir a su domicilio ya que el beneficio en primera instancia era para mí obviamente, aumentar seguidores y todo lo que consigue con los canjes».

«Sin más fui directamente a su domicilio donde le administré 1 frasco completo de toxina botulinica marca reage. Como muchas de mis colegas del rubro de la estética saben que el valor del frasco sobre pasa los $100.000. Algunas de mis clientas y conocidos les comente que había hecho el canje con esta Sra y mencione que no había sido una experiencia muy agradable por su trato y varias cosas» relató sobre Adriana Barrientos.

Junto con esto, la enfermera afirmó que terminó «desilusionada» del canje y que no le dio más peso. «Importante mencionar que mis seguidores no aumentaron, al contrario es mucho más afectiva la publicidad que hago pagada en Instagram y el boca a boca de mis pacientes».

Aunque finalmente comentó que lo que la llevó a publicar los pantallazos y la funa contra Adriana Barrientos. Fue luego de que le pidiera publicar las historias que habían acordado frente al canje.

«Para tener mayor alcance decidí cobrar el acuerdo a la sra de subir una historia a los 2 meses. Increíblemente me cobra ya que se siente estafada porque el botox no le funcionó. ACLARACIÓN como existe resistencia a los antibióticos también existe resistencia con la toxina, ella se aplica cada 2 meses hace ya varios años, por lo tanto, obviamente no le dura nada o no le hace efecto»

Te dejamos los pantallazos que subió la enfermera