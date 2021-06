Oriana Marzoli festinó con separación de Gala Caldirola: «Viendo el billete que tenía» En su programa online Oriana Marzoli se fue con todo contra Gala Caldirola, asegurando que solo tenía interés económico en el futbolista.

Hace poco más de un mes que Gala Caldirola y Mauricio Isla anunciaron su separación tras cinco años de relación y una hija en común. Pero pese a que ya ha pasado bastante tiempo siguen apareciendo noticias relacionadas con el quiebre y la última involucra a Oriana Marzoli.

Resulta que la «enemiga» de la española aprovechó de hacerse eco de la separación y dio su opinión a través de su programa online, luego de que una seguidora le consultara si «¿veías venir el divorcio de Gala?».

Frente a esto Oriana no dudó en lanzar sin filtro: «Bueno, no es que me lo veía venir, tampoco soy vidente, pero yo lo que veía venir era que fuese algo de interés económico, eso estaba claro, por favor».

Y la cosa no se quedó ahí, sino que la polémica ex chica reality agregó: «A ver, Gala aquí en España ya no es muy conocida, pero los que la conocimos sabemos el perfil de chico que a ella le gustaba. No era nada compatible con lo que estaba en este momento, pero bueno, digamos que puede llegar a pasar que te enamores de un tío, da igual su físico, da igual todo».

«Pero pues, es si que bueno, viendo el billete que tenía en la cartera, que (Isla) era futbolista. Bueno, a lo mejor tiraba un poco eso, más que el perfil del chico guarro que ella gustaba» continuó Oriana, asegurando que su ex compañera de reality estaba con el huaso por interés.

El particular mensaje de Oriana

Finalmente la venezolana-española aprovechó de enviarle un mensaje a todas las personas en redes sociales que la criticaron cuando ella dudó de la relación amorosa de Gala, afirmando que el tiempo le da la razón.

«Al final el tiempo siempre da la razón a quien la tiene, me lo han dicho con Lisandra (Silva), me lo han dicho con Gala, me lo han dicho con todos, pero bueno no pasa nada, yo siempre espero porque el tiempo de Dios es sabio y ahora todos los que me critican se tienen que poner un puntito en la boca, por no decir que se metan una piedra, que se den golpes contra la pared. La verdad es que eran tan patéticos todos» cerró Oriana.