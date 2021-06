La reacción de Daniel Stingo tras imitación de Kramer: «Es extraño cuando se meten en ti» Luego de que Stefan Kramer publicara su imitación de Daniel Stingo, el constituyente quedó bastante shockeado al verse en pantalla.

Este jueves Stefan Kramer publicó una nueva imitación en Instagram, en esta ocasión de Daniel Stingo. Es por lo mismo que en el programa radial del abogado ‘La voz de los que sobran’, no podían pasar por alto este video y lo pusieron en vivo.

Resulta que sus compañeros Alejandra Valle y Hassan Akram de inmediato se mataron de la risa por la imitación, mientras que el abogado parecía bastante impresionado y en un primer momento solo atinó a decir: «Bueno, sirve para conocerse…».

Tras esto y mientras los panelistas comentaban el trabajo, Stingo agregó que: «La voz no la siento tan cercana, quizá porque uno se escucha de otro lado; cuando te escuchas hablar no te escuchas como otros te escuchan».

Frente a esto sus compañeros le encontraron la razón, pero de todas formas destacaron que la gesticulación y la forma de actuar era prácticamente igual a la del constituyente, quien señaló: «O sea, yo soy un tipo hiperactivo que tiene algunas ideas buenas, pero que exagera todo».

Daniel Stingo quedó shockeado por la imitación

Y al parecer Stingo quedó por un buen rato impactado por la imitación, ya que posteriormente señaló: «Está bien, hay que interiorizarlo; de que está bueno, está bueno. O sea, hay algunas caras en las que yo me veo, obviamente, innegable cómo hace esas actitudes».

Siguiendo por esta línea, y de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, el profesional comentó que: «Está bien, se agradece», afirmando que está «muy agradecido de Stefan Kramer. Pero tengo que darle una vuelta, o sea, me impresiona». Junto con bromear que, tras ver el video, «voy a hablar pausado hoy día».

Tras esto, Alejandra Valle comenzó a leer comentarios del público, donde muchos pensaron que Stingo no se había tomado muy bien la imitación de Stefan Kramer. «Por supuesto que me lo tomo en buena, ¿Cómo me lo voy a tomar en mala?. Si no es el más grande cómico en Chile, debe estar entre los tres más grandes».

Así que para cerrar el tema, el abogado quiso hacer una reflexión. «Lo que pasa es que, sí, a mí me gusta la cosa pública… Pero es extraño cuando se meten en ti, digamos. Está muy bueno, el tipo es extraordinario, pero es más bien personal lo que me pasa, de sentirme así como… Pero no tiene nada que ver con él (Kramer)».