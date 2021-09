Daniel Stingo por salida de Rojas Vade: «Formalmente no existe esa posibilidad de renunciar» A raíz del video de Rojas Vade donde anuncia su intención de renunciar a la Convención Constitucional, Daniel Stingo dio su opinión.

La mañana de este lunes, Rodrigo Rojas Vade dio a conocer a través de un video en sus redes sociales que tenía la intención de renunciar a la Convención Constitucional. «No volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud» es parte de lo que señaló.

Es en este contexto que nuestros amigos de radio Futuro conversaron con el convencional Daniel Stingo, quien se refirió a la situación actual de su hasta el momento colega; y que se viene para él dentro de las próximas semanas.

«La verdad es que nosotros se nos aplica algunos artículos que se le aplica a los parlamentarios, y aquellos dicen que no podemos renunciar, entonces la renuncia de él no es formal, él dijo que no participaría más, pero formalmente no existe esa posibilidad de renunciar. Él se aleja de la convención, lo que es correcto porque no podía seguir. Falta la formalidad ya sea desde la propia convención o en el Congreso» comenzó señalando.

La continuidad de Rojas Vade

«Él no irá más. Y espero que así sea, pero formalmente no puede renunciar, el parlamentario no puede renunciar. Si se puede en algunos casos, como cuando un parlamentario pasa a ser ministro, y se permite este cambio porque se produce una incompatibilidad, por otro lado, el reemplazo también es posible, pero en el caso de los constituyentes o parlamentarios de partidos políticos. Hay que encontrar una solución jurídica. Creo que el congreso deberá dictar una ley corta para que Rojas Vade pueda dar un paso al costado formalmente y que se le permita el reemplazo» señaló Daniel Stingo.

Siguiendo por esta línea agregó: «Si es una modificación a la constitución, se necesitarían 2/3 para que se pueda efectuar un cambio en el reglamento de la constitución. La solución es que se pueda ir y que se pueda reemplazar. Yo soy amigo de la elección, y en mi opinión puede ser reemplazado por uno de los candidatos que consiguió más votos después de Rojas Vade».

El reglamento de la Convención

Por otro lado, Daniel Stingo comentó que «Hubo 1128 indicaciones al reglamento. Es mucho lo q tenemos que votar. Supimos que había ganado la idea de que cada indicación podrá ser defendida. Lo que hará que este proceso se demore mucho más de lo esperado. Estamos hablando del jueves al lunes revisando las indicaciones del reglamento. Vamos a tener una semana para revisarlas completamente y despacharlas».

«La fecha que nos dimos es 18 de septiembre. Las cosas en derecho, se hacen y deshacen, uno puede ir modificando para hacer las cosas serias. Si no terminamos el 28, será el primero de octubre. Y comenzaremos a ver las comisiones de fondo la primera semana de octubre. Yo me ubico en los 3/5, pero creo que los 2/3 son las reglas del juego. Yo creo que la posibilidad de vetar no existe, entonces este quorum no es preocupante. La derecha no tiene la capacidad de vetar por 2/3. Pensamos que las reglas están dadas. En Frente Amplio no consideramos que sea un problema» cerró el convencional.