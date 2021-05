‘Vacilón Matinal de la Corazón’: Auditora contó que el marido le puso los cuernos En compañía de los chiquillos del 'Vacilón Matinal de la Corazón', una señora confesó como su marido la engañó contra mujer.

Una vez más, nuestros auditores de la Corazón hacen noticia con sus historias. Y es que no pasa un día en que no nos traigan una anécdota que nos deja sorprendidos. Ahora, fue el turno de los chiquillos del ‘Vacilón Matinal en la Corazón’, quienes recibieron un particular llamado.

Con todo el ánimo que los caracteriza, nuestros Kaminski y DJ Toti atendieron a la señora Marcela desde su trabajo en Estación Central.

Luego de preguntarle cómo estuvo su mañana y algunas consultas sobre su trabajo, nuestra amiga soltó la papita en cuanto a su relación.

Primero aclaró que estaba separada hace ya varios años, para después confesar que había terminado su matrimonio a raíz de una infidelidad.

Para no quedarse con las dudas, nuestros conductores del ‘Vacilón Matinal en la Corazón’, no se detuvieron al momento de preguntarle más detalles sobre el entuerto.

El cahuín del Vacilón Matinal de la Corazón

«¿Hace cuánto te separaste?», le preguntó nuestro Kaminiski. A lo que nuestra amiga Marcela respondió «hace 7 años», a causa de una infidelidad de parte de su marido.

«¿Cómo lo descubriste?», quiso averiguar DJ Toti.

«Por cartas y por el teléfono. Le pille una carta una vez, y las otras veces fueron por el teléfono», reveló Marcela.

«No te puedo creer… Uno se pone nervioso cuando pilla una infidelidad. Es desilusionante», le comentó Kami a la auditora. La que además confesó más detalles sobre toda la situación. «Si, aparte que en ese entonces teníamos tres hijos».

A lo que DJ Toti solo pudo reaccionar tratando de «canalla» al ex marido de la señora Marcela.

Por último, esta auditora le comentó a nuestros conductores que no mantiene ninguna relación su ex amorcito. Sino, que él solamente se relaciona con los hijos que tienen en común.

Si quieres escuchar la historia completa, a continuación te dejamos el audio del ‘Vacilón Matinal de la Corazón’.

