Auditora llamó a La Mañana de la Corazón para contar que le pusieron el gorro en su propia casa Una auditora de La Mañana de la Corazón llamó para contar cómo terminó su relación de nueve años tras enterarse de una infidelidad.

Este lunes en La Mañana de la Corazón nos llamó una auditora para contar que había terminado después de nueve años terminó con su peor es na’, luego de que el pastelito le pusiera el gorro con una chiquilla.

Resulta que nuestra amiga comenzó relatando que llevaba sus buenos años de relación con el sujeto en cuestión, aunque a pesar de todo este tiempo seguía siendo puertas afueras, ya que él vivía en su casa y ella en su departamento, mientras que pasaban juntitos las noches.

Todo iba bien hasta que la auditora debió salir de Santiago por solo dos días, los que el pastelito no desaprovechó y que casi pasa piola de no ser por una vecina y amiga que no dudó en contar todo lo que vio.

Pues apenas la chiquilla regresó a la capital, su amiga de inmediato se fue de tarro y sapeo que el perla en la misma noche que ella se había ido, llevó a una mujer al departamento.

Obviamente que nuestra auditora quedó indignada, no solo porque le estaban poniendo el gorro, sino que el sujeto ni siquiera llevó a la otra a su propia casa, pues eligió hacer la cochina’ en el departamento de su amorcito.

Así que tras enterarse nuestra amiga partió a encarar al pastel, quien no faltaba más, lo negó todo, pero ella más inteligente le aseguró que tenía más testigos e incluso fotos. Ahí fue que él no pudo más y le contó que era una amiga solamente, pero la chiquilla no le creyó nada y le dio la PLR.

El mensaje de nuestra auditora para el perla

Es más el llamado de esta auditora no solo era para contar la historia de su desamor, sino que también quería mandarle un pequeño mensaje a este pastelito, que resulta ser también un fanático de la Radio Corazón.

Por lo que sin dudar le dijo que ni se le ocurriera intentar volver a su departamento, ya que la relación se terminó definitivamente, tanto así que incluso cambió la chapa a la puerta.

Aquí te dejamos el audio completo