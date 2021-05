¿Terminando 4to medio?: Esta es la vida de Fritanga en medio de la pandemia Terminar el colegio, el stand up comedy y su vida familiar. De esto y más conversó Fritanga en una nueva entrevista.

En el año 2019, Mega estrenó uno de sus realitys más polémicos del último tiempo, ‘Resistiré’. Y es que muchos de los personajes que pudimos en la pantalla nos dieron harto que hablar. Ya sea por sus fuertes peleas con los demás concursantes o su gran sentido del humor, fueron varios los rostros que se destacaron dentro del espacio. Uno de ellos, quien brilló por su simpatía, fue Felipe Urra. Mejor conocido como ‘Fritanga’ el joven logró conquistar a los espectadores y convertirse en uno de los favoritos.

De esos tiempos faranduleros, ya han pasado años. Y ahora, Fritanga enfrenta una nueva etapa de su vida luego de radicarse en Santiago con proyecciones para su futuro.

El youtuber, con más de 233 mil seguidores en su canal, conversó con Página 7, y partió contando si volvería a las pantallas televisivas con algún otro reality. «No me cierro para nada a una experiencia como esa. Me gustaría volver a encerrarme, las experiencias que se viven ahí son únicas», explicó.

La nueva vida de Fritanga

Actualmente, Felipe Urra tiene 28 años. Y tras vivir en Copiapó, decidió armar sus maletas y radicar en la capital. «Copiapó es muy chico, acá están las posibilidades para desenvolverme en lo que quiero», señaló Fritanga.

Incluso, comentó su paso por el humor y el stan up comedy. «Me estaba yendo bien, recorrí casi todo Chile. Sin tener mucha experiencia, me subí a los bares a mostrar lo que aprendí en el camino. Y funcionó, porque tuvo una muy buena recepción. La gente se sentía identificada con mi discurso y todavía me preguntan por nuevos shows», expresó.

Por estos días en pandemia, la fuente de ingresos del ex chico reality se basa principalmente en redes sociales y la vida de influencer. «Me ha servido harto, de esto prácticamente estoy viviendo. La cosa está bien difícil», comentó.

Además, confesó a Página 7 que se encuentra terminando el colegio para luego continuar con una carrera universitaria dedicada el periodismo. «Estoy finalizando mi cuarto medio, me queda este año no más. Estamos en línea, como no se puede ir presencialmente. Los periodistas viajan mucho por el mundo, me encantaría poder hacer eso algún día», dijo Fritanga.

Y es que tal como explicó el youtuber, luego de ser papá a las 16 años decidió dejar sus estudios para trabajar. Su pequeña tiene 11 años actualmente y se quedó en Copiapó junto a madre.

«Se quedó allá con su mamá. Ha sido un poco difícil, pero bueno, es lo que toca vivir. Si quería progresar tenía que venirme a Santiago», señaló el ex chico reality.

En cuanto a un posible regreso a las pantallas, el ‘ojitos de piscina’ confesó que ha tenido conversaciones con varios canales. Sin embargo, que todo se ha quedado en «puras reuniones».

Si quieres seguir las andanzas de Fritanga, puedes revisar su canal de YouTube haciendo click aquí.