Fritanga asegura que le quemaron el auto tras funa en su contra Luego de que se viralzara una funa en contra en Fritanga por enviar un video íntimo a una chica fitness, el chiquillo hizo un mea culpa.

Durante este lunes te contamos que una chica fitness funó a través de su cuenta de Instagram a Fritanga, acusando al ex ‘Resistiré’ de enviarle un video íntimo sin que ella se lo pidiera.

«Hoy me encuentro con que me envía un video enviándome saludos, TOCÁNDOSE SU MIEMBRO MASCULINO, diciendo mi nombre cosa que luego desmintió y BORRO LA EVIDENCIA y comenzó a culparme porque en mis fotos muestro mi silueta que era mi única gracia» señaló la joven en su publicación.

Luego de que la denuncia se viralizara rápidamente a través de redes sociales, el diario La Cuarta conversó con Fritanga, quien se refirió a la situación que generó indignación entre los usuarios.

Al ser consultado sobre si conocía a la chica fitness que lo denunció, el también youtuber señaló que nunca la ha visto en persona. «Ella me seguía en Instagram y me escribió un mensaje directo el viernes pasado para comentarme que había una cuenta falsa que se hacía pasar por mí».

Siguiendo por esa línea, Fritanga reconoció que le envió el registró e hizo un mea culpa por su acción. «Luego de entender el contexto me siento profundamente arrepentido porque dicho acto no corresponde. Mi único error fue mal interpretar el que me hayan pedido un video para subir el ánimo a las 5 de la madrugada por mensaje interno».

Pero al parecer su cuestionable actuar le trajo complicadas consecuencias, ya que el ex chico reality confesó que ha recibido una serie de comentarios. Pero lo más grave es que aseguró que durante la madrugada incluso quemaron su vehículo, el cual utiliza para trabajar.

«Esta no la cuento dos veces, mis vecinos y mis padres estaban muy asustados ya que si agarra un departamento hubiésemos tenido mucho más que lamentar que un solo auto. Siento que fue flaite lo que hice y no corresponde, pero todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender asumir nuestro errores para no volver a cometerlos.» señaló Fritanga sobre el auto.

Eso sí, aseguró que ya presentó todas las acciones legales necesarias para resguardar de su seguridad y la de su familia.