Dos hermanos pierden el año escolar por no tener computadores para las clases virtuales Los pequeños colombianos no contaban con las condiciones necesarias para llevar a cabo su educación a distancia.

Una indignante y lamentable situación ocurrió en Bogotá, Colombia. Pues se dio a conocer que los hermanos William y Valerie repitieron el año en su colegio. Ya que no tenían computador ni internet para asistir a las clases virtuales.

«Nosotros no podíamos porque no teníamos computador ni internet. Hasta hoy, no sé cómo es una clase virtual» señaló Valerie en conversación con RCN Noticias.

«Teníamos ganas de llorar porque no habíamos perdido el año, yo nunca perdí el año y ninguna materia, ni en transición ni en primero ni en segundo». Agregó la pequeña que junto a su hermana se encontraban cursando tercer año de primaria.

Frente a esto, el subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, señaló que «se les ha recomendado a las instituciones educativas, a través de la circular 25 que este es un proceso que se tiene que retomar con mucho cuidado: la reprobación, la repitencia, son temas muy álgidos que hay que entender en el proceso educativo».

Por su parte Carlos Ballesteros, titular de la Confederación Nacional de Padres del mencionado país aseguró. «Más menos el 10% de la población colombiana en educación preescolar a 11 perderá el año escolar, estamos hablando de casi un millón de estudiantes».