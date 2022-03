¿Pero cómo? Tío se hace viral por olvidar que era sábado y llevar a su sobrino al colegio

Todos podemos decir que a veces hemos despertado sin saber que día es, lo que nos tiene confundido por un rato. Pero la historia de este tío llega a otro nivel, ya que el perla llevó a su sobrino al colegio sin acordarse que era sábado.

Y fue el mismo joven en compartir su chascarro en un video a través de TikTok, por lo que rápidamente se convirtió en viral, sacando carcajadas entre los usuarios de la red social.

Resulta que Móises Audeves, nombre del tío protagonista de la historia, contó que despertó bien temprano a su pequeño sobrino para llevarlo al colegio e incluso se quedaron esperando fuera del establecimiento por una hora; hasta que finalmente se dio cuenta de que estaba en pleno fin de semana

«Se quedó a dormir conmigo, no me acordaba que era sábado, me levanté y lo desperté y le dije te llevo a la escuela y como está chiquito no sabía nada» comenzó relatando el ‘tío distraído’ en el video.

La historia del tío distraído

Siguiendo por esta línea contó que tras despertar a su sobrino a primera hora de la mañana, partieron hasta el colegio, donde estuvieron esperando por una hora a que abrieran la puerta, extrañados de que aún no llegara nadie. «Qué gente tan irresponsable que no ha llegado a la escuela» se le escucha decir.

Posteriormente cuenta que recién cachó el manso papelón que se mandó cuando pasó por ahí un compañero de clases y le preguntó que hacía afuera de la escuela en un sábado. Obviamente que su sobrino «se enojó y todo el camino me venía diciendo cosas».

Hasta el momento, el video viral en TikTok sumaba más de un millón y medio de “likes”. También había sido compartido más de 19 mil veces y atesoraba cerca de 9 mil comentarios.