«Rollito y pancita aún están ahí»: Christell Rodríguez subió fotitos al natural con importante mensaje En sus historias de Instagram, Christell Rodríguez subió unas postales sin retoques y dio un mensaje sobre el amor propio.

Como te hemos contado en otras ocasiones, Christell Rodríguez es más que activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 350 mil seguidores y a quienes encanta con registros de su día a día, además de sus próximos proyectos.

Pero además la chiquilla se ha destacado por compartir honestas reflexiones sobre el físico y el amor propio, esto luego de que recibiera crueles comentarios por algunos usuarios quienes se burlaban de su cuerpo y le dejaban todo tipo de feos mensajes.

Es en este contexto que Christell compartió en sus historias de la red social unos registros en los que aparece completamente al natural, bailando al ritmo de ‘One Dance’ de Drake, tomándose un recreo de las clases online en las que está por la universidad.

Tras esto, la ex chica ‘Rojo’ publicó otra imagen en la que posa sin ningún filtro frente a un espejo y que acompañó con un sincero mensaje. «Y sí, rollito y pancita aún están ahí, pero que…Tenemos una bonita relación y llegará el día que quizás no me acompañen más. Así que ¿para qué odiarlos?» escribió.

El mensaje de Christell y el autoestima

Hay que mencionar que este mensaje llega luego de que Christell compartiera una importante reflexión sobre el uso de filtros en redes sociales y como esto afecta especialmente a las adolescentes en cómo ven realmente su cuerpo.

«Un estudio reveló datos como que el 77% de las niñas intenta cambiar u ocultar al menos una parte/característica de su cuerpo antes de publicar una foto de sí mismas en redes sociales» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Christell agregó: «Si las imágenes que ellas ven de otros fueran más representativas y más reales, el 67% estarían menos preocupadas por su apariencia. O sea que, ¿podríamos contribuir en algo no?».

Finalmente la chiquilla confesó que ella igual ha caído en el uso de filtros. «Y sí, más de alguna vez pensé en editar y cambiar la forma de mi cuerpo o cara, ya que tenemos el acceso fácil a distintas herramientas que nos permiten modificar nuestra apariencia antes de poder subir una foto, esta distorsión de la realidad es la que está afectando la autoestima de muchas niñas»