¿Con cuál puedo ir a comprar?: Las diferencias entre el Pase de Movilidad y permisos temporales Tras el anuncio del nuevo Pase de Movilidad, te respondemos algunas dudas sobre cómo se diferencia a los permisos de Comisaría Virtual.

El domingo pasado, el presidente Piñera sorprendió con el anuncio de un nuevo Pase de Movilidad disponible para nuestro país. En concreto, la medida busca entregar mayores libertades para todas aquellas personas que decidieron vacunarse en contra del Covid-19.

Es dentro de este contexto, que han nacido varias dudas sobre cómo funcionará este bullado pase. Y sobre todo, cuáles son las diferencias en comparación con los permisos temporales de Comisaría Virtual.

En primer lugar, este Pase de Movilidad estará disponible a partir de hoy 26 de mayo, sólo para aquellas personas que han recibido ambas dosis de su vacuna. Y que además, hayan pasado al menos 14 días luego de la última inoculación.

Con respecto a los beneficios, esta medida permitirá mayor movilidad para las personas que vivan en comunas en Fase 1 (cuarentena) y Fase 2 (transición). Es decir, no será necesario que se saquen los permisos temporales de desplazamiento a través de Comisaría Virtual.

Por ejemplo, en el caso de querer ir a un supermercado o una ferie libre, solo tendrá que mostrar su Pase de Movilidad. Recordemos, que antes de esta iniciativa, era necesario portar un salvoconducto para poder salir a calle y realizar cualquier trámite.

La diferencia del Pase de Movilidad

Al respecto de estos cambio, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio afirmó lo siguiente: «en vez de tener que recurrir a Comisaría Virtual para sacar el permiso de dos horas, aquí tienes un permiso que es tu código QR que se descarga en mevacuno.gob.cl o en la parte de atrás del carnet de vacunación, se lee ese código QR». Esto, según la información que recoge T13 Radio.

Otra de las libertades que trae consigo este nuevo Pase, es la posibilidad de realizar viajes entre regiones para las personas que estén al menos en una comuna en Fase 2 (transición), portando además el Pasaporte Sanitario.

Para la gente que viva en una comuna en cuarentena (Fase 1), podrá desplazarse libremente pero dentro de la región.

Según el Minsal, este Pase de Movilidad solo podrá ser solicitado por «los mayores de 18 años que tengan cumplidos los 14 días desde la segunda dosis de vacunas aplicadas en territorio chileno (Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y 14 días desde la inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino).»

Sin embargo, esto no significa que se dejen de cumplir las otras medidas impuestas por el ministerio. Es decir, el uso de mascarillas, los aforos restringidos y el toque de queda, seguirán siendo medidas que se apliquen a todos los chilenos, independiente del pase o no.

Otro punto importante para aclarar, es que este permiso no reemplazará a los permisos de trabajo. «El pase de movilidad sólo lo habilita para su desplazamiento personal, por tanto quienes tienen un Permiso Único Colectivo entregado por su empleador deben seguir utilizando este instrumento. Los empleadores no pueden obligar el retorno presencial de los trabajadores que no tengan permiso para ello’‘, se explica en el sitio del ministerio.

Y en el caso de los adultos mayores que no tengan acceso a Internet, también se aplicarán mayores flexibilidades. «Los mayores de 70 años, pueden usar como alternativa su comprobante de «Tarjeta de Vacunación», junto a su documento de identidad. Será responsabilidad de los portadores y los fiscalizadores podrán corroborar no tienen indicación de aislamiento o cuarentena».

Si quieres saber cómo solicitar tu Pase de Movilidad, puedes ingresar a mevacuno.gob.cl, o revisar la nota que preparamos en la Corazón explicándote cómo hacerlo.