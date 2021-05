Raquel Argandoña recibió sentido regalo tras muerte de su madre A través de sus redes sociales, Raquel Argandoña mostró el especial regalo relacionado con su madre que le hizo Nano Calderón.

Tal como te hemos contado, este fin de semana sin duda ha sido uno de los más complicados en la vida de Raquel Argandoña, pues la comunicadora dio a conocer el fallecimiento de su mamá a los 93 años, llevándose a cabo el funeral justo para el Día de la Madre.

Ceremonia que lamentablemente no estuvo exenta de polémica, ya que estuvo presente toda la familia del rostro de Canal 13 con la excepción de su hijo Nano Calderón, esto debido a que el joven no pudo asistir dado que su padre se presentó y todavía tiene la prohibición de acercarse al abogado.

Pero de todas formas el joven pudo acompañar a Raquel Argandoña de alguna forma, ya que esa misma jornada y aprovechando que se celebraba el Día de la Madre, le envió unos bombones artesanales con un mensaje en el que se leía «para la mejor mamá de mundo».

Y la cosa no se quedó ahí, ya que ahora Nano sorprendió aún más a la animadora con un bello regalo con el que siempre podrá recordar a su madre: Una cadena que tiene grabada una imagen en la que aparecen posando las dos juntas.

«A esta hora cuando la estaba recordando… me llegó este regalo. Gracias hijo @nanocalderon97 por ponernos juntas por siempre» escribió Raquel Argandoña en Instagram para acompañar la postal en la que muestra el emotivo regalo que le hizo el joven.

El motivo de la ausencia de Nano Calderón

De acuerdo a lo que señaló Sergio Rojas en su programa online, Nano Calderón tenía toda la oportunidad de asistir al funeral de su abuela y acompañar a Raquel. «Yo hablé con gente cercana a la familia y me dicen que Nano quería ir al funeral, quería despedirse de su abuela».

«Le hicieron saber (a Hernán papá) que si él iba Hernancito no iba a poder ir a ver a su abuela. Y a Hernán padre no le importó y dijo ‘yo voy a ir acompañando a la Kel. Y si eso implica que Hernán hijo no vaya, no es mi problema’» agregó sobre el motivo.