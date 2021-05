Pablo Mackenna y el complejo momento que pasó en pandemia: «Me descubrieron un cáncer» En una reciente entrevista, Pablo Mackenna reveló que tras ver algunos síntomas fue al médico y le detectaron la enfermedad a tiempo.

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, donde su invitado fue Pablo Mackenna, quien conversó son Martín Cárcamo sobre su vida personal, además de algunas anécdotas sobre su carrera. Pero lo que más sorprendió es la revelación de la compleja enfermedad que sufrió.

«Me pasó algo que no tiene que ver mucho con la pandemia, me descubrieron un cáncer. Me descubrí, de suerte y a tiempo, pero igual es una palabra que en mi caso y en mi familia es bien brava: mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer» relató el ex ‘CQC’.

Siguiendo por esta línea, Pablo Mackenna confesó que un día se dio cuenta que en el baño estaba haciendo sangre, por lo que de inmediato partió al médico para hacerse unos exámenes, donde le detectaron cáncer a la vejiga, el que afirma fue a causa del cigarro.

«Es causa absolutamente del cigarro. Tuve suerte porque estaba solo en la mucosa, si hubiese agarrado el músculo, hay que sacar todo, y es muy malo» señaló

«Me fui a mi casa y decidí no contarle a nadie. Finalmente tuve mucha suerte y era muy superficial pero esa noche hice dos cosas. Me metí a internet –que recomiendan no hacer- y traté de separar la paja del trigo, soy matemático y me metí en porcentajes sobre vida» afirmó Pablo Mackenna.

Tras esto comenzó a buscar pasajes para viajar a África junto a su hija Rosa, esto para cumplirle la promesa de que conocería elefantes y jirafas. Pero al final decidió luchar contra la enfermedad y dado que el tumor era operable se sometió rápidamente a una invasiva cirugía.

«Tuve mucha suerte porque este cáncer era superficial (…) No tengo que hacerme nada más, y tengo que controlarme cada 6 meses» comentó Pablo Mackenna, quien en estos momentos se encuentra mucho mejor.