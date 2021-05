«Que deje el trago»: Adriana Barrientos se fue con todo en contra de Pamela Díaz Tras ser invitada a Zona de Estrellas, la 'Leona' Adriana Barrientos, no perdió la oportunidad para disparar en contra de su enemiga.

Una polémica visita fue la que tuvo Adriana Barrientos a Zona de Estrellas. Y es que entre medio de los cahuínes que surgieron por parte de Joche Bibbó, quien al parecer se enfureció con la participación de la ‘Leona’ en el programa, ahora la chiquilla disparó con todo en contra de Pamela Díaz.

Según la información que recoge el medio Mira Lo que Hizo, todo ocurrió así. Adriana estuvo como invitada en panel de Zona de Estrellas, y tras preguntarle su opinión sobre la ‘Fiera’ y su participación en un programa online de conversación junto a Jorge Zabaleta, ex chica reality no perdió la oportunidad para disparar en contra de Pamela.

«El único consejo que se le puede dar a la Pamela Díaz es que deje el trago, está con un vaso de trago y hablando tonteras en estado de ebriedad. Vas a poder ver el vaso lleno y como iba bajando a medida que va hablando», partió señalando la actual candidata a constituyente.

La que no terminó sus declaraciones ahí. Sino que luego de que Vasco Moulian le consultara si pensaba que la ‘Fiera’ tenía problemas con el alcohol, Adriana Barrientos respondió lo siguiente: «Cada vez que sale al aire, mas en estos programas de internet, figura siempre con una copa en la mano. Y cuando la gente toma trago dice cosas de las cuales después se arrepiente» dijo la chiquilla.

Las críticas de Adriana Barrientos

Uno que también se mostró molesto con la situación de beber en vivo, fue Vasco Moulian. Quien reprochó no solo a Pamela Díaz, sino que también a figuras como Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, dupla que comparte un programa a través de Instagram.

«Estos influencer que son Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta, la Pame, me parece que sí están haciendo los programas en estado de ebriedad. Yo cuando me meto a los lives, los veo tomando en exceso. Por que muchas veces los auspician las mismas marcas de trago, cosa que no me parece», dijo el panelista.

Y para concluir, Adriana Barrientos volvió en contra de su enemiga: «La Pamela se ve super bonita sobria, pero borracha y peleando no».