«Era mi hijo…»: Pascual Fernández compartió desgarrador mensaje tras fallecimiento de su perro A través de redes sociales, el ex chico reality, Pascual Fernández, anunció el lamentable fallecimiento de su perro a causa de un infarto.

En lágrimas, Pascual Fernández compartió con sus seguidores una desgarradora noticia: la muerte de su perro Guero. Y es que incluso llegamos a conocer al peludo de cuatro patas por las pantallas de televisión, cuando el español participó en el reality de Mega ‘Volverías con tu ex’. Programa en donde tuvo como condición llevar a su mascota.

Ahora, el actor se mostró destrozado a través de su cuenta de Instagram, en donde le contó a sus seguidores lo que había pasado. «Les tengo una noticia muy mala, es que el Guero se ha muerto, el Guero ya no está conmigo», partió comentando, notoriamente afectado por la partida de su compañero. Esto, según la información que recoge Radio Activa.

«Le dio un infarto, se ha muerto. Ya no aguanto más, ya no sé que hacer, era mi hijo. Se que él estaba también, le hicieron una eco y estaba bien. No me pude despedir, es duro no despedirte de tu hijo cuando se va», agregó también a su sentido relato.

La despedida de Pascual Fernández a Guero

Luego de las historias que grabó, publicó un emotivo testimonio acompaño de fotos de su perro Guero. «Siempre temí este momento y por más que me mentalice, para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida… Se fue mi hijo Guero, te vas y me dejas con el alma rota y el cielo lo sabe por eso llora conmigo. Hemos vivido cosas maravillosas juntos, viajes, experiencias, risas, llantos, amores y desamores», escribió Pascual Fernández en sus redes sociales.

«Conociste mi peor momento y solo tu conseguías centrarme con tu mirada…dormir junto a ti ha sido el mejor relajante de mi vida y la verdad que no se que podré hacer sin tus latidos. Fuiste mi hijo, mi mejor amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas… lo fuiste todo para mi. Me siento orgulloso del hijo que tuve, espérame donde quiera que estés porque algún día volveremos a abrazarnos», agregó también el español.

Su testimonio no terminó ahí, sino que continuó con lo siguiente: «Mi vida acaba de terminar en cierto modo… porque me quedo cojo sin ti, si supieras como de destrozado estoy. Espero haber estado a la altura de ser tu padre… porque tu fuiste lo más valioso que la vida me entregó».

«Solo quiero darte las gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero, por estar a mi lado siempre, ya sabes que me salvaste muchas veces la vida solo con tu mirada… Espero que pronto pase este dolor que tengo y no me deja respirar… Te amaré eternamente», concluyó el ex chico reality.