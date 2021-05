«Lo que hago me llena»: Belén Mora compartió sentido mensaje con postal al natural A través de su cuenta de Instagram, Belén Mora sorprendió a sus seguidores al publicar una fotito sin una gota de maquillaje.

Como te hemos contado Belén ‘Belenaza’ Mora, es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 1.4 millones de seguidores, con los que comparte registros de su vida personal, sus nuevos proyectos, además de reflexiones personales.

Es en este contexto que la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una fotito 100% al natural, la que acompañó con un mensaje sobre lo contenta que está con su vida actualmente y por el buen momento que está pasando en lo profesional.

«Chinita de cansancio, pero también de felicidad» comenzó escribiendo Belén en su mensaje. «Lo que hago me llena, me conmueve y me hace feliz. Desde el café que me preparo, lo que converso con mi hijo; lo que creo con mi pareja. No hay nada que se compare a ser feli (sic) en todos los aspectos» agregó.

Para cerrar su pequeña reflexión, la actriz señaló que espera que todos sus seguidores puedan pasar por una situación tan buena como la de ella, afirmando que: «Deseo que todos puedan sentir lo mismo». Acompañando el texto con una fotito en la que aparece desde su cama con el rostro al natural y lentes.

El éxito de Belén en Políticamente Incorrecto

Ya cuatro capítulos lleva al aire el programa de La Red, ‘Políticamente Incorrecto’, el que lidera Belén junto a su polola ‘Toto’ Acuña.

El espacio rápidamente se ha tomado la agenda nacional tras diversos sketchs que han llamado la atención de las autoridades e incluso han mandado cartas para pedir cambios en el espacio.

Sin embargo, el programa de Belén sigue haciendo de las suyas y continúa posicionándose en uno de los programas de humor más importantes del último tiempo y que ha puesto a la señal de Albavisión a la pelea por el rating.