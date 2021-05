«Estoy frustrado, tengo pena»: Periodista de ‘Aquí Somos Todos’ fue asaltado A través de Instagram, el periodista Matías Vera comunicó el lamentable hecho, haciendo un llamado a tener cuidado en las calles.

Una grave denuncia lanzó esta semana el periodista de ‘Aquí Somos Todos’ de Canal 13, Matías Vera, ya que en horas de la noche de ayer en la comuna de Ñuñoa fue víctima de un asalto.

«Me asaltó un motochorro. Iba caminando afuera del metro Chile España y se me acercó una persona en moto con una mochila de Rappi a las 20:20 horas justo afuera de la Fuente Suiza», dijo el profesional.

Tras el encuentro, Vera afirma que le «arrebataron el equipo de la mano y arrancó por la vereda en dirección al poniente. Si hubo agresión o forcejeo da lo mismo porque esta gente mala no merece más reconocimiento».

La reflexión de Matías Vera

Después del atraco, Vera lanzó una dura reflexión a sus seguidores, haciendo un llamado a cuidar sus cositas cuando estén en la calle.

«Estoy frustrado, tengo pena. Ni siquiera he podido bloquear mi teléfono porque el sistema está tan mal hecho que me manda códigos al teléfono que me robaron», afirmó.

Finalmente, el periodista expresó «cuídense, no saquen el teléfono en la calle. La gente mala anda más mala que nunca. Estoy bien, no se preocupen. Solo incomunicado hasta nuevo aviso».

Nadie está libre en la tele

Sumado al caso de Vera, en octubre del año pasado fue asaltado el exdirector de televisión Rodrigo Panes, mientras trabajaba en Uber en la comuna de Recoleta.

Durante su trayecto fue interceptado por delincuentes quienes le dispararon a quemarropa en la pierna para poder quitarle su camioneta.

Pero eso no fue todo, ya que el profesional también fue atropellado por los malandras, quienes lo dejaron en estado grave, y que finalmente se recuperó pero quedó con el 70% de discapacidad.

«El viernes 16 de octubre de 2020, de manera drástica, cambió mi vida y la de mi familia, sobre todo mi vida. Desperté en una realidad que no me gusta, una nueva realidad que me duele y me frustra. Me duele el cuerpo, me duele no poder ir a dejar a mis hijas al colegio, me duele no poder salir con ellas, me duele ser dependiente, me duele mi discapacidad, me duele el miedo de mis hijas, me duele vivir así», aseguró a una carta enviada al programa ‘Aquí Somos Todos’, donde le brindaron ayuda.

Además, Panés afirmó que «la rehabilitación es tremendamente lenta, difícil y dolorosa. Parte de la rehabilitación es la justicia, que tal vez no llegue nunca, porque el Estado abandona, no protege».