Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez tuvieron tenso diálogo sobre las AFP En el matinal de CHV, JC Rodríguez y Monserrat Álvarez tuvieron un agitado debate sobre el sistema de pensiones en nuestro país.

La mañana de este jueves, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez discutieron los polémicos dichos de la presidenta de las AFP sobre la edad de la jubilación. Momento en el que se refirieron a sus diferencias frente al futuro del sistema de pensiones en nuestro país.

Para comenzar el periodista se lamentó por las críticas que se recibe al hablar de estos temas. «Todo se reduce a ‘soy comunista’ o ‘soy facho’. Yo siento que el que sea Presidente ahora tiene que acompañar el proceso, tiene que escuchar, tiene que aprender, tiene que revalorizar lo que quiere la gente».

Frente a lo que Monserrat agregó: «Yo creo que estamos en una bipolaridad como país. Yo creo que también nos hace mal no reconocer las cosas que sí podemos rescatar del modelo o del pasado».

«A veces, cuando yo explico o digo por ejemplo ‘las AFP han sido exitosas en la pega que saben hacer, que es rentabilidad, pero totalmente fracasadas en dar pensiones’ estoy dando un matiz, porque los seres humanos entendemos las cosas buenas y malas. Decir en televisión eso… ‘eres facha’» agregó la periodista.

Siguiendo por esta línea, Monserrat señaló: «Creo que es información, las cosas no son consignas, no son frases, es deber de nosotros como periodistas dar matices. El único poder que tenemos es saber por quién vamos a votar en la constituyente, por lo tanto la información tiene que tener la valentía de que hoy te digan ‘facho’ y mañana te digan ‘comunista’. Finalmente, no todo lo que se ha hecho es malo. Los periodistas tenemos el deber de contar la historia reciente».

Tras esto, Rodríguez le respondió: «¿Sabes por qué yo creo que la gente es tan estricta con la AFP? Porque hay un 95 por ciento de los países del mundo que no tiene AFP, por si acaso. ¿Y sabes por qué son una vergüenza y se tienen que acabar? Porque en la Conversación de la AFP no puede ser de mercado».

A raíz de esto Monserrat le señaló a Julio César que no podía elegir y si acaso no estaba de acuerdo con el sistema mixto.

«Es que no es con quién estoy de acuerdo, ni nada. Deja expresarme. Sí tú dices… sí, es una lógica de mercado. Son conversaciones distintas y nos han engañado, nos han invitado a juntarlas» contestó el animador.

Junto con lo que agregó: «Entonces cada vez que dicen ‘sí, mira, el sistema es súper bueno, rentó’. Ese no es el tema. El tema es que las pensiones es un tema se seguridad social y tenemos que ponernos de acuerdo, sacando esta AFP, para tener un buen sistema».

«Yo creo que la frase para el bronce de ‘las AFP se tiene que acabar’, yo creo que sí hay gente que quiere mantenerse ahí. Yo lo planteé hace rato en el programa» lanzó Monserrat Álvarez como respuesta.

Debate sobre el sistema mixto

Por otro lado, los periodistas debatieron sobre el fin del sistema actual, a lo que Álvarez comentó: «No, las AFP se tienen que acabar como una obligación. Yo soy liberal y no creo que el Estado me puede obligar a tantas cosas, pero por eso tú dijiste ‘se tienen que acabar».

Tras esto Rodríguez aseguró que el sistema actual de las AFP se tiene que acabar, mientras que Monserrat aseguró que prefiere un sistema mixto, a lo que el periodista replicó que se puede hacer sin las AFP.

«Bueno, pero yo quiero un sistema mixto, porque hay gente que dice que el sistema le gusta. Por eso hay que tener conversaciones» señaló Monserrat.

«Yo creo que no pueden haber más AFP como hoy las conocemos (…) Yo creo que hay una crisis de confianza, porque ya se equivocaron una vez (…) Creo que la AFP como símbolo se tiene que acabar, le podrían poner otro nombrecito…» replicó Julio César.