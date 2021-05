Todo un coqueto: participante de «Yo Soy» dejó locas a Fran García-Huidobro y Myriam Hernández En un nuevo capítulo del programa de imitaciones, el intérprete de Julio Iglesias encantó a Fran García-Huidobro y Myriam Hernández.

En esta semana de «Yo Soy», no han faltado las polémicas y los cahíunes. Y es que el día ayer, supimos de un duro encontrón entre el imitador de Zalo Reyes y el juez Antonio Vodanovic. Ahora, los matices han dado una vuelta distinta, ya que durante el programa de anoche el intérprete de Julio Iglesias se lució con su presentación, dejando encantadas a Myriam Hernández y Fran García-Huidobro.

Este coqueto personaje se trata de Roberto Pereda, un hombre de nacionalidad peruana que participa imitando al cantante español. Y fue gracias a su interpretación del tema ‘Soy un truhan, soy un señor’, que sacó suspiros entre el jurado de la competencia.

Según la información que recoge La Cuarta, la primera en elogiar a este ‘Julio Iglesias’ fue Fran García-Huidobro. «Nosotros ya teníamos algo, desde el capítulo pasado… quizás estoy loca y lo estoy viendo yo nomás, ¿o es mutuo?», le preguntó coquetamente la panelista.

«Disculpe. No le entendí, no le escuché», le contestó despistado el imitador del español.

Sin embargo, Fran no se detuvo ahí, sino que volvió a al carga: «yo pensé que teníamos algo y ahora me está haciendo la desconocida… Cuando lo vi en el capítulo anterior le puse un 10, hoy día no hay nota, pero para mí usted es un 10. El gesto, la mano, el movimiento, esa cosa muy mínima que tiene Julio Iglesias para usted fue un 10, es un 10, pero no me haga la desconocida que me pico», bromeó la jueza invitada de «Yo Soy».

El coqueteo de Myriam Hernández y Fran García-Huidobro en «Yo Soy»

Quien tampoco se detuvo al momento de elogiar la participación de ‘Julio Iglesias’ fue Myriam Hernández. De hecho, al momento de presentar a la jurado, la misma conductora del programa Millaray Viera soltó la siguiente frase: «Coquetea con Myriam Hernández cada vez que puede…».

A lo que que la cantante nacional solo pudo responder, «es bien seductor él, de verdad me puso nerviosa, nos pone nerviosas, ¿tiene algo, no?».

Más allá de todos los piropos, el jurado tuvo que decidir quien sería el ganador del encuentro: Julio Iglesias o Emmanuel, siendo este último quien se llevó la ronda de «Yo Soy».