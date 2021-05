¡Insólito!: Pareja canceló adopción luego de saber que no podían mostrar al niño en redes sociales Una pareja de youtubers fue duramente criticada por detener la adopción de un niño, todo a causa de no poder mostrarlo en redes sociales.

Una pareja de youtubers ha causado indignación el ciber mundo. Y es que hace unos días, resurgió un video en donde los influencers revelaron que detuvieron la adopción de un niño en Tailanda. Todo, a raíz de que no tenían permitido mostrarlo en redes sociales.

La pareja en cuestión se trata de Nikki y Dan Phillippi, un matrimonio de Estados Unidos que se gana la vida haciendo videos para YouTube. Y fue aquí mismo, donde contaron la noticia que causó el enojo y la crítica de miles de usuarios.

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica para la pareja. Sino que hace unas semanas atrás, llenaron los diarios internacionales tras confesar que tuvieron que ‘dormir’ a su perro luego de que este mordiera a su hijo.

Hecho que fue duramente repudiado en redes sociales y generó la viralización del video anterior de los Phillippi, en donde reconocieron que cancelaron la adopción de este niño de Tailandia. Y es que el registro, data el año 2018. Sin embargo, los cibernautas no lo dejaron pasar luego de conocer la nueva polémica de la pareja.

La adopción y las redes sociales

Como todo youtuber, el matrimonio se dedicaba a compartir la mayor cantidad de información sobre sus vidas en redes sociales. De hecho, ya les habían contando a sus seguidores que se encontraban gestionando la adopción de un menor para que llegara a su familia.

Sin embargo, tras enterarse de que las leyes de Tailandia les prohibían mostrar al niño adoptado en cualquier video o foto durante un años, decidieron echarse para atrás y detener el proceso de adopción.

«Después de que recoges a tu hijo, es tu hijo, pero no puedes hablar de él ni compartir imágenes, fotos, videos ni nada sobre él en línea durante un año», comenzó explicando Nikki, según reporta el medio británico Mirror.

Por su parte, el esposo de esta youtuber también se mostró molesto con respecto a estas leyes del país asiático. «No es solo una regla que Tailandia tiene como, ‘Oh, no puedes compartir nada o hablar sobre tu hijo durante un año’. Es que la adopción no se finaliza hasta un año después. Así que ya sabes, el niño vivirá en nuestra casa durante un año y no se trata de todo el tiempo, no es nuestro hijo, así que tampoco estamos de acuerdo con eso«, declaró el influencer.

A pesar de sus intentos por negociar con la organización de adopción, proponiendo incluso taparle el rostro al menor en caso de que apareciera en algún videos, no se logró llegar a ningún acuerdo. Por lo que la pareja prefirió desistir del proceso.

Sin embargo, estos influencers no se detuvieron ahí. Sino que tras el fallido intento en Tailandia, intentaron adoptar a un niño desde Corea. No obstante, parece que tampoco dio resultado, ya que se les informó que probablemente no serían aprobados, a raíz de su presencia en redes sociales.

Tanto su cancelación de adopción como la polémica con su perro, han causado es que los Phillipi sean duramente repudiados en el mundo online.