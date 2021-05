Soltó la papita: Paula Daza comentó la popular cuenta de Instagram que mostraba sus blusas En entrevista con Bienvenidos, Paula Daza por fin habló sobre la popular cuenta de redes sociales que publicaba fotos de su ropa.

«Las blusas de Paula Daza», fue una cuenta de Instagram que se hizo muy popular el mes pasado, la cual se dedicaba a recopilar fotos de las diferentes blusas que usaba la doctora durante los informes del Minsal.

Si bien ahora el perfil se encuentra desactivado, no podemos negar que estábamos expectantes sobre la opinión de la subsecretaria de Salud Pública al respecto. Y tal parece, la espera ya terminó. Ya que durante una entrevista en el matinal de Canal 13, la autoridad por fin se refirió a esta bullada cuenta.

Según la información que recoge Página 7, la conversación de si luego de que Sergio Lagos le preguntara si estaba al tanto del perfil.

«Me la ha mostrado mi hija. Me sorprende, porque yo nunca he sido muy pop. Menos de preocuparme por la ropa con esta situación en la que estamos. La que me ayuda un poco es mi hija. Son cosas simpáticas y me ha parecido divertido”, partió comentando Paula Daza.

Además, agregó que una de las cosas que le causó más gracia, fue como algunos usuarios de redes sociales destacaron lo cansada que parecía en las fotos. «La verdad es que nunca me he preocupado mucho de mí, pero creo que ahora me tengo que empezar a preocupar de mis ojeras», le dijo la subsecretaria de Salud al conductor de Bienvenidos.

La entrevista a Paula Daza

Durante la entrevista, la autoridad no solo habló del popular perfil de Instagram. Sino que por supuesto, también se refirió a cómo ha tenido que enfrentar su rol dentro de la contención de la pandemia en nuestro país.

«Es difícil dar estas cifras todos los días, cuántas personas hay enfermas, cuántas están en la UCI, o los fallecidos. Cada uno de esos números que hay que dar, porque es un reporte, nosotros sabemos que detrás de eso hay familias… es complejo y difícil, y tremendamente doloroso», señaló la doctora.

Puedes revisar la entrevista aquí: