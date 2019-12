Chicoco invitó a todos sus compañeritos de kinder a su audiencia de adopción

Durante la jornada de este jueves, en el condado de Kent, Estados Unidos, se vivió un momento muy especial. Ya que 36 niños fueron adoptados. Sin embargo, hubo un caso que llamó la atención a nivel internacional.

Se trata del pequeño llamado Michael Orlando Clark Jr. quien invitó a todos sus compañeros de kinder a su audiencia de adopción. De esta forma, los niños se unieron a él en la mañana, mientras celebraban la unión con su nueva familia.

Sus padres adoptivos, Andrea Melvin y David Eaton, sabían que Michael sería la persona adecuada para ellos debido a su gran corazón y simpatía.

«Nos trae mucha alegría», dijo Melvin, agregando que el pequeño «está tan lleno de energía y tan lleno de amor, que ha sido genial para todos».

En la audiencia, sus amigos se presentaron ante las autoridades para decirle al juez por qué querían tanto a Clark Jr.

«A veces sus viajes han sido muy largos, han incluido milagros y cambios para los niños y un increíble apoyo de la comunidad como se puede ver hoy en la audiencia de adopción de Michael», dijo la honorable jueza Patricia Gardner.

«Toda su clase de kindergarten y su escuela están aquí para decir ‘te amamos’ y ‘te apoyamos’ y ‘estaremos aquí no solo hoy sino en todos los años en el futuro'», agregó.

Probably the cutest story you will ever see. A kid who’s being adopted invited his ENTIRE kindergarten class to attend his adoption. @wzzm13 pic.twitter.com/tb9WC4tjVO

— James Starks (@_JamesStarks) 5 de diciembre de 2019