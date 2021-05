¡Insólito! Candidato a concejal acusa agresión por fanáticos de Taylor Swift "No le hemos faltado el respeto a nadie", dijo Carlos Muñoz, candidato a concejal por Quinta Normal luego de haber sido agredido por un grupo de personas.

Una extraña situación se vivió la jornada de este lunes y que tuvo como protagonista a Carlos Muñoz, candidato a concejal RN por la comuna de Quinta Normal.

Resulta que mientras el chiquillo se encontraba haciendo campaña en la comuna, un grupo de personas se acercó para agredirlo.

«La tarde de ayer estaba en nuestras labores (de campaña) en el Metro Gruta de Lourdes, cuando me escupieron, llegaron unos adolescentes, me empezaron a gritar un par de cosas y me escupieron», dijo a Publimetro.

Sin embargo, todo tendría su razón y es que el chiquillo es fanático de la cantante estadounidense Taylor Swift, y es por eso que su equipo ha jugado con eso a través de redes sociales.

«Volvemos con más energía, con #bigreputation y #TaylorSwift como ha sido la costumbre y mi sello», fue una de las post que aluden a la intérprete.

El punto más polémico fue cuando subió una fotito donde aparece un mensaje que dice «Carlos Muñoz: El concejal de Taylor Swift», el que se hizo viral en internet.

Tras eso es que un excompañero de universidad viralizó la imagen para ver si causaba repercusión y vaya que si, porque diversos haters comenzaron a hablarle.

«Taylor Swift me encanta, hicimos un montaje como una humorada y se salió de las manos», dijo el chiquillo de 25 años al matutino.

Sobre la agresión el joven afirma que «no le hemos faltado el respeto a nadie y todo esto ha sido bien penca».

Amenazas al concejal

Pero eso no fue todo, ya que afirma que a las 5 de la mañana lo llamaron por teléfono «con música de fondo de Taylor Swift me dijeron se feliz ahora maricón cu…».

«Muchos me criticaron por utilizar la imagen de Taylor Swift, pero te creo que fuera un personaje de Donald Trump o Camila Flores», expresó el chiquillo.

Además, el equipo del candidato junto al diputado Tomás Fuentes evalúan tomar acciones legales en contra de las personas que agredieron a Muñoz.