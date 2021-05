Hacen pebre a Kathy Orellana por sus dichos sobre el toque de queda En su participación en 'Podemos Hablar' Kathy Orellana se mostró en contra de sacar el toque de queda y le llovieron las críticas.

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’ el programa de conversación de Chilevisión que sorprende por las revelaciones de sus invitados. Y en esta oportunidad Kathy Orellana se llevó todas las miradas por sus dichos sobre el toque de queda.

Resulta que además de revelar el complejo episodio de violencia intrafamiliar que vivió con su ex pareja, la ex chica ‘Rojo’ se mostró a favor de continuar por más tiempo con esta medida restrictiva.

«Yo creo que se deberían terminar las cuarentenas por un cuento de optimización del país, siendo trabajo, estudios, compras, sustento diario» comenzó señalando Kathy en el programa conducido por Julián Elfenbein.

«Lo que no deberían quitar es el toque de queda, creo que hace un país más desarrollado» agregó la Morenaza de Rancagua, quien aseguró que hace unos 15 años estuvo en Europa y que allí era usado, pues la gente trabajaba desde las 8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde.

Junto con esto, Kathy señaló: «Había un toque de queda en la ciudad… Por lo demás hace un orden, pero si pones a ver de un punto de vista más lejos… El toque de queda te hace cultura… Hace que la persona se desarrolle más».

Los otros invitados al espacio no estuvieron muy de acuerdo con sus dichos, es más Blanca Lewin no dudó en contestarle que: «Lo que ordena o hace que los seres humanos seamos responsables no tiene que ver con tu pongas una prohibición, sino con educación».

Obviamente que el público en redes sociales tampoco se mostró muy de acuerdo con los dichos de Kathy y no dudaron en llenarla de críticas por su intención de mantener el toque de queda.

Aquí te dejamos algunas reacciones

#PodemosHablarCHV la Katy Orellana que wea esta hablando del toque de queda. — Willi Herrera (@WilliHerrera5) May 22, 2021

Kathy Orrellana; “El Toque de queda hace a los países más desarrollados” Pero como no la pusieron a redactar la Constitución.#PodemosHablarCHV — Rodrigo C (@RodrigoCEsteban) May 22, 2021

Fin a las cuarentenas pero que continúe el toque de queda?

qué chucha! #PodemosHablarCHV — TAN (@NegrAlba8) May 22, 2021

#PodemosHablarCHV de cuando el toque de queda nos hace mas responsable o un país mas desarrollado??? Kathy Orellana poooorr faaaaavoor. — 𝑺𝒐𝒍 𝑩𝒂𝒔𝒄𝒖𝒓 💜🦊 (@Sol_Bascur) May 22, 2021