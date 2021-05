Hacen pebre a diputado Diego Schalper por su teoría de ‘los Naruto’ en redes sociales Tras participar en un podcast, Diego Schalper ha sido el blanco de memes por una supuesta teoría sobre el personaje de anime, Naruto.

Diego Schalper fue el último invitado en el podcast de análisis político Polos Opuestos. Y fue dentro de este contexto, que el diputado hizo noticia y fue lo más comentado en redes sociales.

Y es que mientras conversaba con la conductora, Bárbara Briceño, el parlamentario sacó a relucir unos comentarios que le costaron una ola de críticas y memes en redes sociales. Todo esto, a raíz de uno de los personajes del anime más famosos en todo el mundo, Naruto.

Durante la conversación, Diego Schalper se encontraba analizando lo que ha sido la figura de Pamela Jiles dentro del Congreso. Y fue aquí, cuando el RN recordó el baile que hizo la diputada, luego de que se aprobara por primera vez un retiro del 10%. ‘Baile’ que más bien fue una corrida al estilo de los ninjas de la serie animada. Y la que también fue sumamente bullada en redes sociales.

Sin embargo, tras los particulares dichos del diputado, ahora le tocó a él ser el blanco de las burlas a través de Twitter.

Los ‘Naruto’ de Diego Schalper

«Esta cuestión que bailó de rosado, ese es un baile de guerra de los ‘Naruto’. Yo no soy experto en la materia, pero es una provocación del ‘Naruto’ contra la autoridad. Eso tiene un simbolismo muy fuerte…». Con estas palabras, Diego Schalper comenzó a explicar su interpretación sobre el personaje de anime en la política chilena.

Sin embargo, la conductora del espacio lo frenó de inmediato, ya que no tenía idea de qué estaba hablando. «Perdón la ignorancia… ¿Qué es lo que es un ‘Naruto’ Si yo que me creo joven no tengo idea… Se que ‘Naruto’ es un personaje…», dijo Briceño, mientras que el diputado la interrumpió para continuar con su explicación.

«Entiendo que los ‘Naruto’ son los soldados en el mundo anime. Que combaten contra, por decirlo así, contra las grandes autoridades y contra el poder», argumentó el parlamentario.

Sin embargo, su explicación no tendría mucho sentido, ya que Naruto es solo el nombre del protagonista de una serie japonesa titulada con el mismo nombre.

Y fue por esta misma equivocación, que los usuarios de redes sociales no dejaron pasar los comentarios del Diego Schalper, y aprovecharon para hacerlo bolsa.

«Dejando los memes de lado, lo de Schalper y los Narutos es solo una muestra más de una generación de abogados que son expertos en hablar con absoluta seguridad de temas que no tienen idea», «Diego Schalper dice que Naruto(s) son soldados!!! Que manera de hablar estupideces este hombre!!! De verdad un diputado puede ser tan ignorante?», «Yo no cacho nada de Naruto más allá de que corre con los brazos pa atrás, porque no veo monos chinos. Pero me bastó googlear 2 minutos pa cachar que Schalper habló puras huevás… ¿de donde sacó toda esa historia de “los narutos”?», fueron solo algunas de las reacciones que se leen en Twitter.

Además, como en toda red social, los memes por su puesto que no se hicieron esperar. Es por esto que te dejamos una compilación de los mejores a continuación:

Naruto: naruto de Diego schalper: pic.twitter.com/qrb6fiR0fT — ╰ી Soffie 🥛 ྀ̤୶🇨🇱 soy emo (@Y4T0SKHLOROM) May 3, 2021

Schalper: Estoy confundido, entonces el ejército de los Naruto sabían que asuntos internos les había tendido una trampa?

~ De qué está hablando, no hay nada de eso en el animé!!

– Schalper: Es que cuando me aburro invento otro guión. Oh! un pajarito! pic.twitter.com/LTPzNa4Zoh — Chimbaronguense (@Chimbaronguense) May 3, 2021